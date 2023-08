Đà Nẵng thu hút du khách qua các hoạt động marathon quốc tế

Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính riêng tháng 7 năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.185,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượt khách cơ sở lưu trú trong tháng 7 ước đạt gần 782.000 lượt, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 78,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 12.986 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ trong 7 tháng đầu năm ước đạt 4,32 triệu lượt, tăng 110,3% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ với 1,14 triệu lượt, cao gấp 7,7 lần cùng kỳ.

Có được kết quả trên là nhờ chính quyền Đà Nẵng đã đẩy mạnh xúc du lịch, tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thành phố đáng sống này; trong đó đáng kể là các sự kiện thể thao quy mô lớn như Giải Đua xe đạp các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cúp Chiến Thắng 2023; Giải Bóng ném vô địch quốc gia bãi biển; Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKIDS 2023; Sự kiện chạy bộ “The Vibe Half Marathon 2023”; Giải chạy Sơn Trà Heritage Marathon... Và mới đây nhất là sự kiện marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 được tổ chức vào ngày 06/08/2023 tại Công viên Biển Đông.

Các vận động viêntham gia Giải chạy marathon quốc tế Đà Nẵng 2023 chuẩn bị xuất phát

Theo ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, giải chạy năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm tổ chức giải tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện thu hút gần 9.000 vận động viên phong trào và chuyên nghiệp tham gia; trong đó vận động viên quốc tế chiếm gần 17% với 1.500 người đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

So với năm 2022, số lượng vận động viên tham gia năm nay đã tăng 80% (năm 2022, số lượng vận động viên tham gia cuộc thi này đạt 5.000 người). Giải chạy cũng chào đón nhiều câu lạc bộ chạy bộ đến từ các nước trong khu vực như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, HongKong, Malaysia…

Các vận động viên sẽ tranh tài tại các cự ly chạy 42km, 21km, 10km, 5km và 1,5km (đường chạy dành cho trẻ em). Đây là cuộc thi Marathon quốc tế chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF). Kết quả thi đấu của vận động viên tại đây đủ điều kiện để đăng ký tham gia các Giải Marathon danh giá trên thế giới như: Boston Marathon; London Marathon; Berlin Marathon... Đây cũng là một trong 3 cuộc thi được đánh giá có đường chạy marathon đẹp nhất Đông Nam Á và được vinh danh ở vị trí thứ 3 trong số 6 cuộc thi marathon đáng tham gia

Đồng tình, ông Tôn Thất Anh Vũ, Đại diện theo Pháp luật của Manulife Việt Nam, cũng cho rằng: “Thông qua sự kiện này, Manulife Việt Nam mong muốn góp phần thúc đẩy lối sống năng động và lành mạnh trong cộng đồng, đồng thời tiếp tục mang lại nhiều hoạt động hữu ích hơn nữa để luôn là đối tác đồng hành đáng tin cậy trên hành trình bảo vệ sức khỏe thể chất và tài chính cho mọi khách hàng”.

Ngoài việc trở thành nhà tài trợ danh hiệu của sự kiện marathon, năm nay, Manulife Việt Nam còn giới thiệu chiến dịch thương hiệu “Cùng bạn Tiếp nhịp Sống khỏe” trên ứng dụng ManulifeMOVE. Người tham gia ngoài có cơ hội rèn luyện sức khỏe với các thử thách vận động thú vị, đồng thời đóng góp vào quá trình phủ xanh Việt Nam với mục tiêu trồng 4.000 cây gỗ quý tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa.