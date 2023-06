Đằng sau việc giá Bitcoin bất ngờ tăng tốc lên 30.000 USD

Giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh mấy ngày gần đây và hiện đang chững lại ở vùng 30.000 USD, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá kỹ lưỡng hơn về việc một loạt công ty quản lý quỹ nộp đơn xin mở quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) để đầu tư vào thị trường tiền ảo giao ngay - một sản phẩm đầu tư mà cho tới hiện tại cơ quan chức năng của Mỹ vẫn từ chối.

Hôm 15/6, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock Inc nộp đơn lên Uỷ ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) để xin mở một quỹ ETF tiền ảo giao ngay. Từ thời điểm đó đến nay, giá Bitcoin - đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới - đã tăng 21%.

Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com đứng ở 30.280 USD, tăng 5,5% so với cách đó 24 tiếng. Đây là vùng giá cao nhất của Bitcoin trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Mức tăng 21% của Bitcoin trong vòng 1 tuần vượt xa mức tăng 13% trong cùng khoảng thời gian của 100 đồng tiền ảo lớn nhất.

Ngoài BlackRock, loạt công ty quản lý quỹ lớn khác gồm Invesco, WisdomTree và Bitwise đều đã nộp đơn xin mở quỹ ETF tiền ảo giao ngay trong những ngày gần đây. SEC hiện vẫn chưa đồng ý cho mở những quỹ như vậy, trên cơ sở những rủi ro như gian lận và thao túng thị trường tiền ảo giao ngay. Dù vậy, cách tiếp cận của BlackRock làm dấy lên những đồn đoán rằng SEC có thể cho phép.

Lá đơn của BlackRock và “kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Trung Quốc triển khai thêm các biện pháp kích cầu kinh tế” đang hỗ trợ giá Bitcoin - nhà phân tích Tonya Sycamore của công ty IG Australia nói với hãng tin Bloomberg.

Nhà giao dịch phái sinh Spencer Hallarn của công ty đầu tư tiền ảo GSR nói rằng Bitcoin “đang giữ vị thế nổi bật trong đợt tăng giá này và kéo các đồng tiền ảo khác tăng theo”.

Tâm lý trên thị trường tiền ảo cũng được cải thiện trong tuần này sau khi sàn tiền ảo EDX Markets được thành lập. Sàn này được hậu thuẫn bởi các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính gồm Citadel Securities, Fidelity Digital Assets and Charles Schwab Corp.

Trước đợt tăng này, thị trường tiền ảo đã suy yếu vì các động thái siết chặt kiểm soát của SEC đã gây nên tâm lý bất an và góp phần làm giảm tính thanh khoản của các tài sản số. Cơ quan quản lý này đang kiện hai công ty vận hành sàn tiền ảo Binance Holdings Ltd. và Coinbase Global Inc.. Trong quá trình kiện tụng, SEC còn “dán nhãn” một loạt đồng tiền ảo là những loại chứng khoán chưa được đăng ký với nhà chức trách.

Các rào cản khác đối với lĩnh vực tiền ảo ở thời điểm hiện tại bao gồm khả năng chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục thắt chặt và các dấu hiệu cho thấy đợt tăng giá của Bitcoin đang bị kéo dài qúa mức. Một thước đo động lượng của giá Bitcoin, được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày, đã phát ra tín hiệu mua quá nhiều.

Diễn biến giá Bitcoin từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/Bitcoin.

Giá Bitcoin đã phục hồi 82% trong năm nay sau đợt giảm giá vào năm 2022 khiến thị trường tiền ảo mất 1,5 nghìn tỷ USD giá trị vốn hoá. Ở mức 30.000 USD hiện nay, giá Bitcoin vẫn còn thấp hơn 39.000 USD so với mức kỷ lục mọi thời đại thiết lập vào năm 2021. Tổng giá trị vốn hoá của thị trường tiền ảo hiện đang ở mức khoảng 1,2 nghìn tỷ USD.

“Đợt tăng giá này của Bitcoin bắt đầu khi BlackRock nộp hồ sơn xin mở quỹ ETF Bitcoin giao ngay và các công ty khác cũng hành động tương tự. Ai mà cần sự rõ ràng về quy chế nữa khi mà một ‘người khổng lồ’ như BlackRock có động thái”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của công ty Oanda nhận xét với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Moya cảnh báo rằng “xung lực tăng của Bitcoin có thể chỉ kéo dài thêm một chút” vì thị trường tiền ảo cần “có thêm tin tốt từ SEC để duy trì đà tăng lên khoảng giữa của vùng 30.000-40.000 USD”.