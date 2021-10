Đạt gần 98 tỷ USD, doanh thu công nghiệp ICT 9 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, doanh thu công nghiệp ICT trong 3 quý đầu năm 2021 vẫn có mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo dự thảo báo cáo đánh giá công tác quản lý nhà nước quý 3 và nhiệm vụ quý 4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, ước tính trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu công nghiệp ICT ước đạt 97,8 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 13,04% so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ này chỉ tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, quý 3/2021 đã có tăng trưởng về doanh thu 29% so với quý 2 (quý 2 sụt giảm 14% so với quý 1/2021).

Trong số này, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử là chủ yếu, đạt gần 86,7 tỷ USD, chiếm gần 90% tổng doanh thu công nghiệp ICT.

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt 78 tỷ USD, chiếm khoảng 31,9% giá trị xuất khẩu của cả nước với giá trị xuất siêu ước đạt gần 8,9 tỷ USD trong khi cả nước đang nhập siêu.

Trong đó, xuất khẩu 2 nhóm “máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "điện thoại và linh kiện các loại" luôn đứng hàng đầu trong 10 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước. Cụ thể, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt khoảng 36,8 tỷ USD và giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt 41,1 tỷ USD.

Báo cáo dự thảo cũng ước tính, đến hết tháng 8/2021, cả nước có 62.133 doanh nghiệp công nghệ số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân đạt khoảng 0,64%.

Về các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp ICT, dự thảo cho biết thời gian qua, hoạt động nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G đã có một số kết quả khả quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Theo đó, đã triển khai 12 trạm Micro 8T8R của VHT trên mạng lưới với tốc độ download 1.5 Gbps, upload 60Mbps ở dải tần 3.7Ghz, hỗ trợ 16UE.

Cùng với đó đã hoàn thành nghiên cứu phát triển và triển khai thử nghiệm Trạm Macro 8T8R công nghệ ORAN tại Bộ với tốc độ download 1Gbps, upload 60Mbps ở dải tần 2.6Ghz. Đây là một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu phát triển thiết bị 5G. Với việc nghiên cứu làm chủ công nghệ ORAN sẽ giúp Việt Nam có nhiều hướng phát triển và hợp tác trong quá trình sản xuất thiết bị 5G.

Trong phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung, đã thực hiện quy trình thẩm định Đề án bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung Quảng Ninh vào quy hoạch tổng thể; tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và trình báo cáo lãnh đạo Bộ gửi văn bản đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện lại Đề án thành lập trước khi trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ cũng hướng dẫn Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) xây dựng Chiến lược Chuỗi QTSC giai đoạn 2021-2023 nhằm thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi công viên phần mềm Quang Trung…