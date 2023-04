Đặt mục tiêu lãi tăng 41%, VietCredit tự tin vì đã có những cơ sở nhất định để hoàn thành

Ngày 27/4, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit - “TIN”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Tại Đại hội, toàn thể cổ đông đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024 - 2025; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;… Đáng chú ý là kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 được đặt mục tiêu tăng trưởng đến 41% trong bối cảnh thị trường tài chính năm nay được dự báo còn rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, năm 2023, VietCredit đặt mục tiêu Tổng tài sản đạt 7.122 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; Tổng vốn huy động dự kiến đạt 5.741 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 106 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Và tính đến hết quý 1/2023, Công ty đã đạt được kết quả tích cực với Tổng tài sản tăng nhẹ, đạt 6.009 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận đạt 43 tỷ đồng, tăng mạnh 456% so với cùng kỳ.

Ông Hồ Minh Tâm, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc VietCredit chia sẻ: “Chúng tôi có những cơ sở nhất định để thực hiện những mục tiêu kinh doanh trong năm 2023. Hiện tại, VietCredit luôn xác định lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái tài chính phục vụ nhu cầu thị trường. Chính vì vậy, việc phát triển công nghệ là một trong những nhiệm vụ nền tảng để công ty phát triển các sản phẩm chính, cung cấp các giải pháp tài chính tiện lợi và hữu ích dành cho khách hàng.”

Trong năm nay, VietCredit sẽ tái cấu trúc và đơn giản hóa danh mục sản phẩm hiện tại; nghiên cứu và triển khai một sản phẩm mới hoàn toàn số hóa; hợp tác với đối tác e-commerce để triển khai sản phẩm cho vay số hóa hoàn toàn; đổi mới và nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ thông tin hiện hữu…

Đồng thời, Công ty cũng sẽ đánh giá, rà soát lại phân khúc khách hàng kém hiệu quả, từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng danh mục cho vay. Công ty cũng đưa ra các sáng kiến về bán hàng, phê duyệt cấp tín dụng, quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu chi phí rủi ro và tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn.

“Trên cơ sở phân tích tiềm năng, động lực tăng trưởng của nền kinh tế và những kết quả đã đạt được trong năm 2022, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành hiệu quả kế hoạch kinh doanh năm 2023”, ông Tâm nói.

Đại diện VietCredit xác định, trong định hướng phát triển kinh doanh năm 2023, Công ty dự kiến tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh; đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh hơn nữa quy mô huy động nguồn vốn từ các thị trường quốc tế và đối tác quốc tế.

Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung - dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, VietCredit trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) lên hơn 287 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 989 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, VietCredit ghi nhận kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng ấn tượng.

Được biết, năm 2022 vừa qua, VietCredit đã hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông giao một cách ấn tượng khi công ty ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù, kể từ quý 3/2022, những biến động về kinh tế vĩ mô như lãi suất và thanh khoản trên thị trường liên Ngân hàng - Tài chính đã tác động làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm của VietCredit nhưng công ty đã luôn chủ động thực hiện các chính sách xử lý nợ và quản lý rủi ro tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời kiểm soát hiệu quả các chi phí hoạt động, cũng như linh hoạt áp dụng các cách thức quản trị phù hợp, kịp thời để thích ứng với tình hình thực tiễn.

Kết quả ghi nhận là Tổng tài sản đạt mức 6.535 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; Tổng huy động vốn đạt 5.388 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; Dư nợ cấp tín dụng đạt 4.418 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Đặc biệt là lợi nhuận trước thuế đạt 75,6 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Kết thúc buổi họp, Đại hội cũng ra mắt các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.