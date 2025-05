Hải Phòng thu ngân sách gần 58.000 tỷ

Theo thông tin từ Chi cục Thống kê thành phố Hải Phòng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố 4 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực, ước tăng 15,16% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2022 - 2025.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 gồm: sản xuất xe có động cơ tăng 297,09%; sản xuất mô tơ, máy phát điện tăng 84,65%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 60,49%; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 57,32%...

Hàng loạt hoạt động quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch đã được Hải Phòng triển khai hiệu quả, đồng thời từ đó cũng tạo động lực kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách sử dụng các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải, luân chuyển hàng hóa…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Hải Phòng trong 4 tháng ước đạt 82.321 tỷ đồng, tăng hơn 14 % so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng gần 15%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng hơn 16 % so với cùng kỳ năm 2024; tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố phục vụ trong 4 tháng ước đạt 2.558,2 nghìn lượt, tăng 11,65 % so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 331,8 nghìn lượt, tăng 1,79% so với cùng kỳ 2024.

Phong trào du lịch Foodtour cũng góp phần cho doanh thu ngành dịch vụ ăn uống đạt hơn 8.457 tỷ đồng, tăng 15,41% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ đạt 61,6 tỷ đồng tăng hơn 7 % so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động vận tải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cả về vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024, do nhu cầu đi lại của người dân, du khách tăng cao dịp nghỉ lễ. Cùng với đó là việc hàng loạt các công trình hạ tầng, giao thông được ưu tiên giải ngân để tăng tốc triển khai, nên nhu cầu vận tải hàng hóa nguyên vật liệu xây dựng tăng.

Trong đó, vận tải hành khách đạt doanh thu hơn 1.656 tỷ đồng, tăng 13,96%, số lượt hành khách vận chuyển đạt 31,6 triệu lượt tăng, gần 15% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt hơn 23.609 tỷ đồng, tăng 13,43%; khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 116,4 triệu tấn, tăng gần 11 % so với cùng kỳ năm 2024.

Dù gặp biến động về xuất, nhập khẩu do chính sách thuế quan của Mỹ, 4 tháng đầu năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng Hải Phòng vẫn đạt hơn 52,8 triệu TTQ, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 57,925 tỷ đồng tăng hơn 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 32.848 tỷ đồng, tăng 44,33%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt hơn 24.483 tỷ đồng, tăng 32,64% so với cùng kỳ 2024.

Bên cạnh những kết quả tích cực, trong 4 tháng đầu năm còn xuất hiện những tồn tại, một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế có nhiều biến động liên quan đến chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ...

Thành phố Hải Phòng đã và đang nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các công trình, dự án trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…