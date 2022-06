Đất nền sổ đỏ, kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động

Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư trên thị trường tài chính gặp khó, bất động sản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, muôn đời bất động sản vẫn là của để dành của để dành của đại đa số người dân vì sự an toàn cao. Đặc biệt với phân khúc đất nền sổ đỏ thì chưa bao giờ hết “hot”.

VÌ SAO ĐẤT NỀN HÚT DÒNG TIỀN

Đang có sự chấn chỉnh dòng tiền vào thị trường từ Chính phủ đối với các thị trường như chứng khoán, bất động sản vì vậy mà thời gian vừa qua thị trường chứng khoán có sự rung lắc mạn, thị trường bất động sản cũng khó tránh bị ảnh hưởng. Thế nhưng nhìn tổng qua, chỉ một vài phân khúc như đất nông nghiệp, đất xa thành phố, xa trung tâm chững lại, còn phân khúc đất nền sổ đỏ, pháp lý rõ ràng, với vị trí giao thông thuận lợi vẫn đang hút nhà đầu tư. Nhất là những dự án nằm trong các khu đô thị vệ tinh, giáp ranh Tp.HCM.

Trong báo cáo gần nhất về thị trường Tp.HCM, các thị trường khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai nổi lên với nguồn cung dồi dào và giá bán hợp lý.

Việc thiếu hụt nguồn cung nhà ở tại Tp.HCM và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng tại các vùng phụ cận là nguồn động lực lớn cho tương lai của những thị trường mới nổi này. Các chuyên gia của Savills đánh giá người mua dòng sản phẩm nhà liền thổ, đất nền sổ đỏ… ngày càng quan tâm đến địa điểm đầu tư lân cận Tp.HCM như Bình Dương, Đồng Nai nhờ quỹ đất dồi dào, giá bán hợp lý và cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện.

Đặc biệt, với đất nền dự án, nhà đầu tư ưu tiên yếu tố pháp lý rõ ràng, có sổ đỏ bên cạnh yếu tố về giá cả hấp dẫn, vị trí đắc địa và triển vọng phát triển của khu vực.

An Residence được quy hoạch bài bản diện tích đa dạng từ 67m2 - 126m2.

Anh Ngọc Khánh (ngụ thành phố Thủ Đức, Tp.HCM) cho hay đang tìm kiếm dự án đất nền để đầu tư sau khi rút phần lớn tiền ra khỏi kênh chứng khoán. Với bất động sản, anh ưu tiên dự án đất nền khu vực lân cận Tp.HCM như Bình Dương nhờ giao thông thuận lợi, giá chưa tăng nhiều và không quá cao phù hợp ngân sách.

“Đất nền có sổ đỏ là lựa chọn hàng đầu của tôi vì tính thanh khoản nhanh, an toàn, nhất là những dự án có pháp lý minh bạch, rõ ràng, sổ đỏ trao tay và hạ tầng hoàn thiện” - anh Ngọc Khánh nói.

AN TOÀN - HẤP DẪN

Khảo sát từ trang Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2022 giá đất nền dự án ở Bình Dương đều tăng ở mức cao. Cũng theo thống kê từ trang này, tại thị trường Bình Dương trong giai đoạn từ 2018-2020 nếu chung cư tăng 68% thì đất nền có tỉ suất sinh lời lên đến 98%.

Và một trong số ít dự án đất nền sổ đỏ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư gần đây là khu Dân cư - Thương mại trung tâm Bình Dương An Residence - dự án hiếm hoi còn sót lại của thành phố Thuận An có diện tích vừa phải phù hợp mọi nhu cầu đầu tư, an cư; nằm trong khu vực hạ tầng giao thông hoàn thiện và nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, giá bán chỉ từ 36 triệu đồng/m2 đã gồm VAT với sổ đỏ từng lô, pháp lý lâu dài là lợi thế cạnh tranh không chỉ so với khu vực mà cả những địa phương lân cận.

Thực tế, số liệu thống kê từ DKRA Vietnam cho thấy, trong cả năm 2021 đất thành phố Thuận An - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp phát triển mạnh như khu công nghiệp VSIP 1, khu công nghiệp Việt Hương…, do đó những dự án đất nền có sổ đỏ như AN Residence là không nhiều.

“AN Residence là dự án hiếm hoi đã có giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở dự án và quyết định về việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án. Như vậy, cư dân sở hữu AN Residence sẽ nhận sổ đỏ theo nền sau khi hoàn tất các thủ tục hợp đồng mua bán. Đây là một lợi thế độc đáo duy nhất chỉ có tại dự án”, đại diện đơn vị phân phối dự án nói.

Phố thương mại chuyên gia VSIP 1 - AN Residence kiến tạo không gian sống chuẩn mực và đẳng cấp.

Lúc này, bất động sản lại trở thành kênh “trú ẩn” của dòng tiền, nhưng nhà đầu tư sẽ lựa chọn kỹ hơn những dự án có tính pháp lý minh bạch, mức sinh lời đủ hấp dẫn, nhà phân phối dự án uy tín, thanh khoản tốt, mức giá cạnh tranh trong khu vực, được đầu tư đồng bộ về tiện ích nội khu.

Với Phố thương mại chuyên gia VSIP 1 - AN Residence, dự án nằm tại vị trí khá đắc địa, kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến quốc lộ 13, tỉnh lộ 743 và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, cách trung tâm Tp.HCM chỉ từ 20 phút, được kỳ vọng trở thành khu dân cư kiểu mẫu tại thành phố Thuận An.

Phố thương mại chuyên gia AN Residence có sản phẩm giới hạn gần 200 nền (diện tích đa dạng từ 67m2 - 126m2, gồm cả shophouse 1 trệt, 3 lầu và nhà phố 1 trệt, 2 lầu) được quy hoạch bài bản, điện cáp âm hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng nền cùng mức giá hấp dẫn chỉ từ 36 triệu mỗi m2 (đã bao gồm VAT).

Ngoài ra, AN Residence còn thu hút khách hàng là chuỗi hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng lân cận như Aeon Mall, Lotte Mart và sân golf Sông Bé, hệ thống các bệnh viện quốc tế, trường học, công viên…

AN Residence được kinh doanh tiếp thị bởi công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Danh Khôi - DKRS.

