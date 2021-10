Đất nền tại TP.HCM và các tỉnh lân cận giảm giá cục bộ

Thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận có sự sụt giảm về nguồn cung và lượng tiêu thụ ở phân khúc chủ chốt như đất nền.

CUNG GIẢM MẠNH, THANH KHOẢN THẤP

Khảo sát tại một số dự án khu dân cư, khu đô thị tại Bình Dương, một số nhà đầu tư rao bán đất nền với lý do kẹt tiền vì dịch. Cụ thể, tại dự án Khu nhà ở Phú Hồng Khang – Phú Hồng Đạt, tại TP. Thuận An, chủ nhân đang rao bán miếng đất diện tích 72m2, giá thoả thuận.

Đầu tư vào miếng đất nền 76m2 tại một dự án ở Cần Đước, tỉnh Long An từ cuối năm 2020, giờ đây cô Trần Mỹ Hạnh đang rao bán với giá bằng lúc mua hoặc chịu lỗ một chút để thu hồi vốn về cũng vì lý do kẹt tiền.

Đối với đất lẻ, người dân cũng bán mạnh với mức giá không còn cao như trước đây. Anh Võ Hoàng Trung đang rao bán miếng đất thổ cư 123m2 tại xã Bình Lộc, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai với giá 1,350 tỷ đồng. Tính ra, giá đất gần 11 triệu đồng/m2. Hay tại thị xã Bến Cát, Bình Dương, chủ nhân đang rao bán lô đất 100m2, giá 1,25 tỷ đồng. Tất cả đều kèm từ "có thương lượng".

Theo một chuyên gia bất động sản, thị trường thứ cấp phân khúc đất nền các tỉnh lân cận TP.HCM có dấu hiệu giảm giá cục bộ ở một số dự án và khu vực, mức giảm khoảng 5% - 7% so với tháng 5 (giai đoạn trước khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh).

Nguyên nhân, trong quý 3/2021 do sức cầu chung toàn thị trường ở mức rất thấp do trong quý 3, các tỉnh phía Nam siết chặt giãn cách toàn xã hội.

Chịu ảnh hưởng trực tiếp trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận có sự sụt giảm về nguồn cung và lượng tiêu thụ ở phân khúc chủ chốt như đất nền.

Dữ liệu từ DKRA cho thấy quý vừa qua, thị trường TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận nguồn cung đất nền sụt giảm đáng kể, chỉ tương đương 4,1% so với quý trước đó khi cung cấp ra thị trường 118 sản phẩm, tỷ lệ tiêu thụ chỉ bằng 1,5% quý trước với 28 sản phẩm giao dịch thành công.

Riêng thị trường TP.HCM trải qua 05 quý liên tục thiếu vắng nguồn cung mới, điều này giúp cho các tỉnh vùng ven tiếp tục giữ vị thế chủ lực là nơi cung cấp đất nền cho thị trường. Nguồn cung tập trung chủ yếu ở thị trường Long An (81%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (19%).

Tuy nhiên, cũng từ bối cảnh siết chặt giãn cách xã hội tại các tỉnh thành, hình thức bán hàng online được áp dụng phổ biến. Hiệu quả dù chưa đạt kỳ vọng như cách bán hàng truyền thống, nhưng cũng góp phần thay đổi xu hướng bán hàng, giữ cho thị trường vẫn hoạt động và không rơi vào trạng thái trầm lắng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng xuất hiện các mô hình đầu tư mới trên nền tảng công nghệ thu hút thêm số lượng lớn nhà đầu tư vốn nhỏ lẻ tham gia; từ đó góp phần thanh khoản dự án cho chủ đầu tư và cho cả thị trường chung.

QUÝ 4/2021: NGUỒN CUNG KHẢ QUAN

Đất nền vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư bất động sản, do đó, sức cầu chung có thể phục hồi vào những tháng cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát và tình hình kinh tế - xã hội ổn định trong trạng thái bình thường mới.

Những dự án có pháp lý và hạ tầng hoàn thiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng. Mặt bằng giá thứ cấp không biến động nhiều so với quý 3/2021.

Theo dự báo từ DKRA Vietnam, đa phần nguồn cung mới của các phân khúc có thể tăng nhẹ trong quý 4/2021. Trong đó, nguồn cung mới đất nền tập trung chủ yếu ở thị trường các tỉnh giáp ranh và lân cận, riêng TP.HCM vẫn tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới.

Tại thị trường Đồng Nai, nguồn cung đất nền dự án đến từ 05 dự án với 2.992 sản phẩm đủ điều kiện bán, theo công bố mới đây của Sở Xây dựng tỉnh này. Cụ thể, tại dự án Aqua Riverside City có 514 lô thuộc khu 1, khu 2 và khu 4; 907 lô thuộc dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City; 390 lô thuộc dự án Khu dân cư Hiệp Phước...

Tỉnh Bình Dương cũng công bố 09 dự án đủ điều kiện mở bán, cung ứng cho thị trường khu vực 5.345 sản phẩm căn hộ, đất nền. Cụ thể, 55 sản phẩm tại Khu nhà ở thương mại An Phát; 413 sản phẩm tại Khu nhà ở nông thôn An Điền; 81 sản phẩm tại Khu nhà ở thương mại Thiên An Nguyên 120 sản phẩm tại Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam 5…

Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng mới công bố 11 dự án đủ điều kiện chào bán tính tới thời điểm tháng 9/2021, cung cấp ra thị trường 5.120 lô nền/nhà. Trong đó, tập đoàn Thắng Lợi cũng sẽ mở bán giai đoạn 03 dự án The Sol City, Cần Giuộc, Long An, với 250 sản phẩm nền nhà phố, nền shophouse…