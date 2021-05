Đất Xanh Premium mở bán chính thức nhà phố One Palace 2

Vào ngày 9/5/2021, Đất Xanh Premium chính thức tổ chức sự kiện mở bán khu nhà phố thương mại One Palace 2 ngay trung tâm quận 12. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư đang mong muốn tìm kiếm một nơi an cư và đầu tư an toàn bền vững, cùng những ưu đãi hấp dẫn.

TRẢI NGHIỆM KHU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI ONE PALACE 2

Nhà phố thương mại One Palace 2 do Công ty Đất Xanh Premium độc quyền phân phối tọa lạc ngay trung tâm quận 12, liền kề đường Hà Huy Giáp - tuyến đường huyết mạch của quận 12 đang chiếm vị trí “độc tôn” trên thị trường bất động sản Tp.HCM trong thời gian gần đây.

Sản phẩm nhà phố thương mại với những ưu thế vượt trội, pháp lý hoàn chỉnh đã và đang đón nhận đông đảo sự quan tâm nồng nhiệt từ phía khách hàng, giới đầu tư ngay từ khi vừa ra mắt.

Để đáp lại sự mong đợi cho những sản phẩm nhà phố thương mại phiên bản giới hạn, Đất Xanh Premium sẽ chính thức mở bán khu nhà phố thương mại One Palace 2 vào sáng ngày 9/5/2021 tại Trung tâm Hội nghị Asiana Plaza (45-47 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp.HCM).

SỔ HỒNG TRAO TAY - NHẬN NGAY NHÀ PHỐ

Di chuyển đến One Palace 2 trên đường ven kênh, phường Thạnh Xuân, ngay trung tâm quận 12 có thể thấy được khu nhà phố đang được xây dựng ngày đêm với tiến độ nhanh chóng.

Lấy cảm hứng từ phong cách tân cổ điển châu Âu sang trọng, tinh tế, nhà phố thương mại với phiên bản giới hạn chỉ có 106 sản phẩm được thiết kế tối ưu không gian, đáp ứng tối đa công năng sử dụng cho khách hàng. One Palace 2 sở hữu vị trí 3 mặt tầm nhìn sông, liền kề công viên 150ha mang giá trị sinh thái, kiến tạo nên một không gian sống xanh.

Không chỉ vậy, One Palace 2 còn mang lại “giá trị thật” cho khách hàng khi sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng căn, tiến độ nhanh chóng, sẵn sàng bàn giao ngay cho khách hàng đảm bảo an toàn cho mọi quyết định đầu tư bền vững, an cư lâu dài.

Các sản phẩm trong dự án có mức giá hợp lý chỉ từ 4,8 tỷ đồng/căn, bàn giao thô/hoàn thiện tùy vào nhu cầu khách hàng, thanh toán linh hoạt. Ngoài ra, khách hàng còn được Ngân hàng BIDV và FINA hỗ trợ cho vay lên đến 70%.

Sở hữu One Palace 2 khách hàng có thể nhận nhà sớm để đầu tư kinh doanh hoặc an cư cho gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh Tp.HCM ngày càng khan hiếm quỹ đất, với loạt ưu đãi giá trị, sản phẩm được đầu tư chỉn chu, One Palace 2 hứa hẹn sẽ là nơi đáng sống và chốn giao thương phồn thịnh mới ngay trung tâm quận 12.

* Thông tin chi tiết:

Đất Xanh Premium - đơn vị phân phối

Hotline: 0934 36 27 27

Website: https://onepalace.datxanhpremium.vn/