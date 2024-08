Dấu ấn Nhật Bản tại "thành phố bên sông" Waterpoint

Waterpoint 355ha (Bến Lức, Long An) là khu đô thị tích hợp quy mô nhất của Nam Long tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, doanh nghiệp hơn 100 năm từ Nhật Bản Nishi Nippon Railroad tham gia vào giai đoạn 1 với 165ha của khu đô thị, gồm 6.500 căn hộ Flora, hơn 2.200 biệt thự và nhà phố Valora,... Sự đồng hành của đối tác Nhật đã phần nào giúp Nam Long hiện thực hóa ước mơ đưa Waterpoint trở thành khu đô thị tích hợp tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế với đa dạng sản phẩm ở các phân khúc, nâng tầm chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Không chỉ gia tăng nguồn lực về vốn, sự đồng hành về kinh nghiệm phát triển bất động sản, kết nối các đối tác chất lượng từ phát triển nhà ở đến bất động sản thương mại của Nishi Nippon Railroad đã hỗ trợ Nam Long rất nhiều trong việc hình thành và phát triển một dự án mang tầm vóc đại đô thị.

Waterpoint được bao bọc bởi 5,8km sông Vàm Cỏ Đông và sở hữu nhiều chỉ số quy hoạch “xanh” ấn tượng như: mật độ xây dựng chỉ 23%, hơn 95ha diện tích mảng xanh và mặt nước, 8km kênh đào len lỏi giữa các phân khu… Điều này tạo nên sự giao hài hòa giữa bản sắc, văn hóa Việt Nam và tinh thần tôn trọng thiên nhiên của người Nhật Bản.

Vùng đệm 50m tính từ sông đến đất đô thị được giữ gìn hiện trạng để đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông, vừa bảo tồn hệ sinh cảnh đặc trưng bản địa, vừa hướng đến định hướng phát triển bền vững - một trong những tiêu chuẩn quan trọng của những đô thị mang tầm vóc quốc tế.

Khu đô thị bao gồm nhiều phân khu khác nhau mang âm hưởng từ các vùng đất nổi tiếng thế giới. Trong đó, compound The Aqua nằm dọc theo dòng sông, liền kề Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, là khu biệt thự biệt lập với đa dạng mẫu thiết kế theo phong cách kiến trúc Nhật đương đại, tinh tế từ những đường nét mảnh dẻ, thanh thoát, tạo nên một không gian sống sang trọng, lịch lãm.

“Chất Nhật” được thể hiện xuyên suốt ở từng chi tiết như hệ mái, gam màu chủ đạo, hàng rào cây xanh cho đến không gian sân vườn quanh nhà. The Aqua với bộ sưu tập sản phẩm hạng sang Garden Grand Villa nhìn ra những khu vườn xanh mướt, Harbourfront Grand Villa nhìn ra vịnh cảng, Riverfront Grand Villa bên sông và Canal Grand Villa bên kênh đào. Sự độc đáo, tinh tế trong thiết kế đã đưa bộ sưu tập Grand Villa The Aqua đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế Best Architecture Single Residence Vietnam - IPA Award danh giá.

Góc phố rất đỗi Nhật Bản được quy hoạch chỉn chu, tinh tế xen kẽ hàng cây xanh hai bên đường. Những ngôi nhà mang dáng dấp “xứ phù tang” với lối thiết kế tối giản và hài hoà với thiên nhiên. Mảng xanh không chỉ bao quanh khu đô thị cho tới từng phân khu, mà còn len lỏi vào vườn nhà theo đúng tinh thần “nhà trong vườn, vườn trong nhà”.

Xen kẽ giữa phân khu The Aqua là những khu vườn thư giãn hoặc sân vườn trong mỗi ngôi nhà đều được thiết kế kiểu Nhật, phủ sắc màu của cỏ cây, sông nước, với các điểm nghỉ chân ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường. Đường nét kiến trúc trang nhã kết hợp cùng các khu vườn Nhật đan xen, mở ra không gian sống sang trọng, yên bình giữa khu đô thị tích hợp phía Tây TP HCM.

Bên cạnh các căn nhà, dãy phố mang đậm tinh thần của xứ sở hoa anh đào, tại Waterpoint còn có những dấu ấn của tình hữu nghị bền chặt. Năm 2023, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản, tại Waterpoint đã diễn ra Lễ động thổ Nhà Hữu nghị Việt - Nhật và phát động trồng cây Rừng Di sản. Hai công trình này tọa lạc tại khu Central Park - “trái tim” khu đô thị Waterpoint và được xem là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác của hai đất nước, cũng như giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.

Trong một chia sẻ gần đây, ông Sumio Kuratomi - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nishi Nippon Railroad cho biết: “Nam Long là một đối tác đáng tin cậy và đó cũng là nền tảng cho mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ. Ở các dự án hiện tại, chúng tôi mong muốn nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình bằng cách đạt được độ tin cậy cao hơn của khách hàng. Còn ở các dự án mới, chúng tôi mong muốn được hợp tác với Nam Long để mang đến những ngôi nhà tiện nghi cho người Việt”.

Diện mạo không ngừng đổi thay, hoàn thiện và sức sống mới đang từng ngày lan tỏa tại thành phố bên sông Waterpoint là “quả ngọt” cho hành trình cùng nhau kiến tạo giá trị, đồng hành cùng đô thị Việt Nam phát triển mà Nam Long và đối tác Nhật Bản đã, đang hướng đến.