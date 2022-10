Đấu giá biển số xe ô tô: Không phải mục đích thu càng nhiều tiền càng tốt

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 16, chiều ngày 11/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

HÀNH TRÌNH GẦN 30 NĂM... ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ Ô TÔ

Tờ trình của Chính phủ, ngay từ năm 1993, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP. Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số tự chọn. Sau 02 tháng thực hiện đã có 94 trường hợp tự chọn biển số trên tổng số 198 xe đăng ký (đạt 47%).

Bộ Công an đã có công văn số 697/BNV-C26 ngày 18/11/1993 báo cáo sơ kết và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho triển khai việc thu phí biển số xe tự chọn trên toàn quốc. Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 88-TT/LB ngày 29/10/1994 quy định chế độ thu, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký biển số tự chọn. Tuy nhiên, khi chuẩn bị triển khai Thông tư số 88-TT/LB thì báo chí và dư luận xã hội còn nhiều ý kiến khác nhau nên Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu dừng triển khai việc thu lệ phí cấp biển số tự chọn.

Đến năm 2008, Công an các tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La và công an TP. Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an xin đấu giá biển số xe. Sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ: Tư pháp, Tài chính và Giao thông vận tải; Bộ Công an đã có công văn số 1820/BCA-C11 ngày 25/8/2008 báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá biển số. Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư liên Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp hướng dẫn việc đấu giá biển số. Dự thảo đã gửi các bộ, ngành và địa phương lấy ý kiến tham gia nhiều lần nhưng không được ban hành do vướng mắc về cơ sở pháp lý. Ngày 30/9/2011, Bộ Tài Chính báo cáo (văn bản số 13025/BTC-CST) và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm dừng việc đấu giá biển số.

Việc triển khai đấu giá biển số trên thực tế không thể triển khai do vướng mắc về mặt pháp lý, theo quy định pháp luật hiện hành thì "kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước" là tài sản công ; "kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải" là kho số phục vụ quản lý nhà nước.

Trong khi thực tế xã hội cho thấy nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, thường gọi là "biển số đẹp" tùy theo quan niệm và sẵn sàng trả giá cao đối với các biển số đó. Việc cấp quyền lựa chọn sử dụng "biển số đẹp" bằng hình thức đấu giá vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu và cũng là tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

BĂN KHOĂN NHẤT VỀ GIÁ KHỞI ĐIỂM

Theo dự thảo thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký, nhưng được dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm (tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình của mỗi địa phương để địa phương quy định thời gian đấu giá).

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá. Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá được xác định là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số.

Cụ thể, với vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM), mức khởi điểm là 40 triệu đồng; vùng 2 (các địa phương còn lại) có mức 20 triệu đồng. Trường hợp khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia cuộc đấu giá, một người trả giá, chấp nhận giá ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần đầu thì biển sổ được bán cho người đó.

"Mức giá khởi điểm đừng nên cao quá. Nếu quy định giá khởi điểm quá cao chưa chắc đã thu hút được người tham gia. Bởi mục tiêu là khai thác hiệu quả kho số, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, không phải chỉ để thu ngân sách". Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Thảo luận về mức giá khởi điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, đây là vấn đề thí điểm, không phải chúng ta thu được nhiều tiền hay ít tiền mà quan trọng việc cấp số đăng ký cho xe ô tô trước hết là phục vụ cho mục đích quản lý của nhà nước đối phương tiện giao thông.

"Việc thí điểm đấu giá là một hình thức để cấp quyền sử dụng biển số xe ô tô đó và không phải mục đích tối đa là thu càng nhiều tiền càng tốt", ông Tùng nói và nhấn mạnh: "Biển số đăng ký xe không phải là tài sản thông thường cho nên quyền và nghĩa vụ phải phù hợp để phục vụ quản lý nhà nước. Đây là vấn đề mới, thí điểm, chúng ta chưa hình dung được hệ quả vấn đề pháp lý liên quan đến việc quản lý sử dụng biển số xe thông qua đấu giá này như thế nào cho nên cần thận trọng và khoanh vùng vào loại biển ô tô nền trắng là phù hợp".

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trước đây, Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này từ sớm, một số địa phương đã thí điểm thực hiện. Đây là nội dung nhằm thực hiện Luật Tài sản công, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Về giá khởi điểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu có thể quy định một mức chung. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rà soát, tạo thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm cao nhất quyền lợi cho người dân từ đó tạo hấp dẫn cho người dân tham gia đấu giá.