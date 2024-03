Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam - New Zealand

Tiếp tục các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới New Zealand, chiều 11/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Giáo dục Cao đẳng, Đại học và Kỹ năng New Zealand, bà Penny Simmonds.

Bộ trưởng Penny Simmond bày tỏ vui mừng trước việc hai Chính phủ đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác về Giáo dục, đồng thời mong muốn, sau khi Thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cao đẳng, Đại học và Kỹ năng New Zealand đã nhất trí với nội dung trong Thỏa thuận hợp tác Giáo dục giữa hai Chính phủ vừa được ký.

Cảm ơn Chính phủ New Zealand thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ giáo dục Việt Nam, bao gồm cả giáo dục phổ thông, hệ thống dạy nghề, giáo dục đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin, một số trường đại học của New Zealand đã mở chương trình liên kết đào tạo tại Việt Nam và rất nhiều sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp các chương trình đó. Ngay trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới New Zealand, 3 trường đại học của Việt Nam đã ký MOU với trường đại học của New Zealand.

Bộ trưởng cho biết thêm, hiện nay New Zealand đang có nhiều chương trình, đề án đào tạo ngắn hạn về tiếng Anh và chuyên môn cho nhiều người trẻ ở Việt Nam. Theo thống kê, hiện có trên 2000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand.

“Điều này cho thấy, mối quan tâm và uy tín của giáo dục New Zealand. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết giáo dục phổ thông của New Zealand rất tốt, ở cả phương pháp giáo dục và công nghệ giáo dục hiện đại. Vì vậy, chúng tôi mong muốn chúng ta sẽ đẩy mạnh hợp tác toàn diện về giáo dục và đào tạo”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Tại cuộc làm việc, hai Bộ trưởng đã thảo luận cụ thể về hợp tác trong thiết kế, triển khai chương trình giáo dục mầm non với đề xuất New Zealand cử chuyên gia hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới của Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy các trường đại học, dạy nghề của New Zealand quan tâm tới thị trường giáo dục ở Việt Nam, bao gồm các trường mở các phân hiệu tại Việt Nam và các chương trình 2 bên cùng tham gia giảng dạy, vận hành…

Bộ trưởng Penny Simmond cho biết những thảo luận hôm nay sẽ tiếp tục được bà và các đồng nghiệp thảo luận và triển khai nhiều hơn nữa.

Bộ trưởng Penny Simmond cũng đồng thời chia sẻ mong muốn muốn một dịp phù hợp sẽ được cùng đại diện các trường đại học, dạy nghề của New Zealand tới thăm, làm việc tại Việt Nam.

Cảm ơn tinh thần sẵn sàng hợp tác của Bộ trưởng Penny Simmond, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trân trọng mời bà và các đồng nghiệp sang thăm Việt Nam vào dịp gần nhất.

Hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam và New Zealand có lịch sử từ khá lâu, khởi đầu là Chương trình Colombo (Colombo Plan) cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại New Zealand vào những năm 1960.

Theo thống kê của phía New Zealand, hiện nay có khoảng 2000 sinh viên Việt Nam (2/3 học đại học) đang học tập tại New Zealand. Việt Nam là nước đứng thứ 5 về tỉ lệ sinh viên quốc tế tại New Zealand (khoảng 4%).

Một số chương trình hợp tác đang được triển khai tại Việt Nam gồm: Chương trình hỗ trợ phát triển và chia sẻ kinh nghiệm của New Zealand đối với Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục; Chương trình Học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học; Chương trình Học bổng Thủ tướng dành cho Châu Á; Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của hai nước.

Theo thống kê của các Sở giáo dục đào tạo, hiện có 4 trường mầm non và phổ thông có vốn của nhà đầu tư New Zealand. Hai bên đã hợp tác tổ chức diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam - New Zealand nhân chuyến thăm cấp cao (Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ) vào cuối năm 2022.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới New Zealand, sáng 11/3, trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Cao đẳng, Đại học và Kỹ năng New Zealand Penny Simmond đã ký kết Thoả thuận Hợp tác về Giáo dục giữa hai Chính phủ.