Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng với ông Tất Thành Cang

Tại kỳ họp Kỳ thứ hai của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 diễn ra trong các ngày 18, 19 và 22/3, /2021, sau khi xem xét các báo cáo thi hành kỷ luật đối với đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang.

KHAI TRỪ ĐẢNG ÔNG TẤT THÀNH CANG

Cụ thể, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM, ông Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Trước đó, ngày 16/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang (đã được phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố).

Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa 12, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Tất Thành Cang (ủy viên Trung ương Đảng khóa 12; phó bí thư thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM nhiệm kỳ 2015-2020). Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận ông Tất Thành Cang có vi phạm rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ông Cang đã phê duyệt dự án 4 tuyến đường ở Thủ Thiêm sai quy định; Quyết định sai thẩm quyền gây thất thoát tài sản nhà nước ở Sadeco.

Tại phiên họp ngày 22/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Phan Đăng Tuất, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên.

THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SAI QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Văn Phước, do trong thời gian giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị. Yêu cầu thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra về công tác cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong quá trình kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, tự giác nhận trách nhiệm và chủ động khắc phục các khuyết điểm, vi phạm nêu trên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

SAI PHẠM TẠI BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Tại kỳ họp, sai khi xem xét các báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy và một số đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thiếu nghiêm túc, nể nang, né tránh trong kiểm điểm, góp ý, đấu tranh phê bình đối với đảng viên vi phạm.

Kỳ họp thứ hai của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 - Ảnh: UBKTTW

Sau kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân liên quan đã nhận thức được khuyết điểm, vi phạm và đề ra các giải pháp khắc phục; coi đây là bài học sâu sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương và các cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm khắc phục những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.