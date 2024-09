Đề xuất lắp cầu phao tạm thời, phục vụ đi lại của nhân dân ở vị trí cầu Phong Châu bị sập

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo sự cố sập, trôi cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (ngày 9/9/2024).

Báo cáo do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, tại Ấm Thượng là +27,25 m (trên báo động III 1,25 m). Do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10 giờ 02 phút ngày 9/9 /2024, cầu Phong Châu tại km18+300 quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ) bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ chiều 9/9/2024.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng (công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương…) triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố.

Sau khi nhận được thông tin, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên người bị nạn; chỉ đạo thực hiện các biện pháp trước mắt để khắc phục sự cố và các giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn giao thông.

"Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó: 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện); 8 người mất tích. Tính đến 18 giờ chiều 9/9 đã cứu được 3 người, đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế". Theo UBND tỉnh Phú Thọ.

Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng người và phương tiện gặp nạn; phối hợp với Quân khu 2, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc rà soát các tuyến sông phía hạ lưu để tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, chuẩn bị phương án tìm kiếm cứu nạn khu vực chân cầu khi điều kiện cho phép, đảm bảo an toàn (do mực nước sông Thao đang rất cao, trên báo động III 1,44 m).

Tỉnh Phú Thọ cũng đã triển khai các phương án phân luồng giao thông từ xa (hướng dẫn các phương tiện đi theo các hướng cầu Ngọc Tháp, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Đồng Quang…). Đồng thời, đề xuất phương án lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của nhân dân; bố trí lực lượng canh gác, cắm biển, rào tôn hộ lan cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại; đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Mặt khác, tỉnh cũng đang tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tình hình sự cố; ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng xuyên tạc, thông tin sai sự thật.

Đề xuất giải pháp khắc phục trước mắt, UBND tỉnh Phú Thọ kính đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 quan tâm lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của nhân dân.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C hiện tại; đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại ngày càng tăng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.