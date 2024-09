Sự cố sập cầu Phong Châu (Phú Thọ): Thành lập Tổ tiếp nhận thông tin khẩn cấp

Theo đó, việc tiếp nhận thông tin được đặt tại 3 địa chỉ gồm Công ty Quản lý đường bộ tỉnh Phú Thọ, số 115, khu 22, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0913.282.825 (đồng chí Trung tá Trần Phương).

Trạm xăng dầu Công ty TNHH Huy Hoàng, địa chỉ: Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0989.246.129 (đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Hưng).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, số 216 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại cán bộ tiếp nhận: 0919.333.689 (đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Kha).

Hiện tại, nhiều người nhà của nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường để được lực lượng chức năng hỗ trợ trích xuất camera xác minh chính xác thông tin.

Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế... sẵn sàng phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn. Thân nhân những nạn nhân bị mất tích đã có mặt tại hiện trường. Lo lắng, hoảng hốt, bất an... là tâm trạng của những người cha, người mẹ, người vợ khi nghe tin người thân gặp nạn.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt triển khai phương án phân luồng giao thông ở tất cả các hướng để tránh các phương tiện từ Hà Nội lên và các tỉnh khác về đi qua cầu Phong Châu, đảm bảo phân luồng từ xa.

Theo báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh, tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 phương tiện gặp nạn (trong đó: 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện); đã cứu, đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 10 giờ ngày 9/9, cầu Phong Châu nằm trên Quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng nối huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông đã bị nước lũ cuốn trôi.

Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn; chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Quân khu 2 và các lực lượng chức năng tích cực, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích; cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện khẩn yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương bố trí người, phương tiện hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu.

Cục Đường bộ yêu cầu Khu QLĐB I bố trí người, phương tiện tham gia hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ để khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng công trình và các tìm kiếm cứu nạn; đồng thời rà soát các vật tư dự phòng, nhất là các bộ dầm dùng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng điều động khi có yêu cầu.

Đồng thời yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ khẩn trương điều động nhân lực, thiết bị tham gia khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ công trình và các công việc cần thiết khác;

Khẩn trương có phương án phân luồng giao thông qua các tuyến khác đảm bảo chất lượng, an toàn công trình cầu, đường, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các phương tiện và người tham gia giao thông tránh khu vực cầu Phong Châu, nhất là đối với các phương tiện phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và vận tải hàng hoá, vật tư thiết yếu cho công tác bảo đảm giao thông và quốc phòng an ninh.

Đề xuất sử dụng vật tư dự phòng tại Khu Quản lý đường bộ I và các cơ quan, đơn vị để khắc phục sự cố hư hỏng công trình; phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khu vực.