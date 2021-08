Dệt may tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng, vẫn lo thiếu hụt lao động

Báo cáo “Nhân sự ngành dệt may: Cơ hội và thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu tăng trưởng từ thị trường” vừa được Navigos Search phát hành cho thấy, thị trường nhân sự ngành dệt may đang chứng kiến sự bùng nổ về tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Sự tăng trưởng này được Navigos Search lý giải là do tình hình bất ổn ở một số các quốc gia láng giềng, các đơn hàng dệt may đổ về thị trường Việt Nam nhiều hơn dẫn đến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp dệt may tăng mạnh.

Tháng 6 và 7 hàng năm cũng là mùa cao điểm của việc sản xuất các đơn hàng dành cho mùa Thu - Đông. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn chưa quay trở lại mức tăng như năm 2019.

Bên cạnh đó, theo quan sát của Navigos Search, hiện các nhà máy sản xuất tại Việt Nam (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI và các doanh nghiệp Việt Nam) do có sự đầu tư lớn, đã có nhiều thay đổi và có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, từ tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đến các tiêu chuẩn về nhân sự như độ tuổi lao động, chế độ lao động, mức lương, thưởng…

Chính vì vậy, khối khách hàng ngành dệt may chuyển sang làm việc trực tiếp với các nhà máy sản xuất tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Đặc biệt là các vị trí: Tìm nguồn cung ứng vật tư - tìm chuỗi cung ứng sản phẩm; Quản lý chất lượng - phát triển mẫu mã và kỹ thuật sản phẩm. Bên cạnh đó là các vị trí về kỹ thuật như kỹ sư, cải tiến sản xuất…

Theo đánh giá của Navigos Search, năng lực của ứng viên ngành dệt may dần đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng. So với 5 năm trước, các ứng viên trong ngành đã được cải thiện, đặc biệt là các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật, ngoại ngữ…

Một trong những thế mạnh của các ứng viên người Việt trong ngành này là chăm chỉ, có kỹ thuật chuyên sâu, ham học hỏi, khéo léo do vậy họ học rất nhanh về kỹ thuật.

Mặc dù vậy, các ứng viên người Việt vẫn còn hạn chế về kỹ năng ngoại ngữ nếu so sánh với các ứng viên đến từ Ấn Độ và Philippines. Bên cạnh đó, độ lăn xả với công việc, đam mê làm việc của ứng viên người Việt cũng được nhận xét là chưa cao. Họ vẫn còn bị các yếu tố bên ngoài chi phối như các yếu tố về văn hóa, gia đình…

Vì vậy, các vị trí trưởng bộ phận về kỹ thuật, chuỗi sourcing thường vẫn phải tuyển ứng viên người nước ngoài. Đây là các vị trí yêu cầu phải giỏi các kỹ năng đàm phán và một số các kỹ năng mềm quan trọng khác như kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian… là những kỹ năng vẫn là điểm hạn chế của ứng viên người Việt. Các ứng viên có thể đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp thường đến từ Trung Quốc, Anh, Hong Kong, Thái Lan và Ấn Độ.

Lao động một doanh nghiệp dệt may tại Thái Nguyên. Ảnh - Mạnh Dũng.

Dù chứng kiến sự bùng nổ về tuyển dụng trong nửa đầu năm 2021, song nguy cơ thiếu hụt lao động trong ngành này đang hiện hữu trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chuỗi cung ứng dệt may đang đối mặt với nguy cơ đứt gãy trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Toàn ngành hiện chỉ vận hành 10 - 15% công suất. Trong khi đó, việc nhiều lao động từ các tỉnh phía Nam như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai ồ ạt về quê tránh dịch, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động trong thời gian tới khi vận hành sản xuất trở lại, dự kiến chỉ còn lại 60% lao động.

Để giảm bớt sự thiếu hụt lao động trong ngành dệt may, Navigos Search khuyến nghị nhà tuyển dụng có thể điều chỉnh mức lương cao hơn so với hiện tại, qua đó doanh nghiệp có thể sẽ tuyển người dễ dàng hơn. Đồng thời, cải thiện môi trường, không gian, thời gian làm việc giúp nhân viên cân bằng được công việc – cuộc sống.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể giảm bớt các tiêu chí về bằng cấp không cần thiết trong lĩnh vực này; xây dựng các chương trình đào tạo và đào tạo lại cho người lao động.

Trong dài hạn, nhà tuyển dụng có thể thực hiện các chương trình truyền thông về nghề nghiệp trong lĩnh vực dệt may nhằm giúp định hướng cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng để họ có thể nhìn rõ hướng phát triển, tiềm năng của ngành nghề này cũng như cơ hội phát triển cho người lao động.