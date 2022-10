Dịch vụ thẻ Vietcombank: Tiên phong trong kỷ nguyên số

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, đổi mới sáng tạo đã trở thành giá trị cốt lõi, giúp thương hiệu Vietcombank đến gần hơn với khách hàng và công chúng, không ngừng đem đến các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đặc biệt trong bối cảnh số hóa ngày càng diễn ra phổ biến.

LUÔN ĐI ĐẦU TRONG TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ ngay từ năm 1990. Những năm sau, Vietcombank cũng luôn giữ vị trí dẫn đầu thị phần thẻ về cả mảng phát hành và thanh toán. Theo đó, tính đến tháng 6/2022, Vietcombank có gần 2,5 triệu khách hang dùng thẻ, mạng lưới chấp nhận thẻ đạt 65 nghìn đơn vị và hơn 3 nghìn máy ATM.

Về hoạt động phát hành thẻ, Vietcombank luôn đi đầu trong việc hợp tác với các tổ chức thẻ quốc tế và là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phát hành năm loại thẻ quốc tế American Express, Visa, Mastercard, JCB, UnionPay.

Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai ứng dụng công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV cho các sản phẩm thẻ tín dụng, giúp giảm thiểu rủi ro, giả mạo, mang lại cho khách hàng sự yên tâm khi sử dụng thẻ. Đối với thẻ nội địa, năm 2002, Vietcombank là ngân hàng tiên phong trong phát triển sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24.

Về hoạt động thanh toán thẻ, ngay từ năm 1990, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế và chấp nhận thanh toán 7 loại thẻ quốc tế của các tổ chức thẻ Visa, American Express, Mastercard, JCB, Diners Club, Discover, UnionPay. Vietcombank cũng là ngân hàng hợp tác với các đối tác lớn thuộc nhiều lĩnh vực như hàng không, viễn thông, bảo hiểm, du lịch, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị... trên toàn quốc trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ.

DỊCH VỤ THẺ - KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI

Xác định công nghệ và chuyển đổi số là một trong những trụ cột then chốt, Vietcombank đã tích cực áp dụng công nghệ và số hóa trong chuỗi hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp, đưa ra nhiều đổi mới trong dịch vụ thẻ.

Thứ nhất, đổi mới về công nghệ thanh toán và phát hành. Nếu 20 năm trước, các sản phẩm thẻ mới chỉ dừng lại ở hình thức thanh toán vật lý, với việc cà thẻ, quẹt thẻ thì nay Vietcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng diện rộng công nghệ thẻ không tiếp xúc (Contactless).

Bên cạnh đó, các dịch vụ tiện ích khác như triển khai dịch vụ cấp mới/đổi mã PIN điện tử (ePIN), rút tiền bằng mã QR tại ATM, thanh toán bằng mã QR theo tiêu chuẩn EMV, thanh toán hàng hóa trực tuyến trên internet/ứng dụng di động… giúp khách hàng mở tài khoản vào bất cứ thời điểm nào, tại bất kỳ đâu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Hiện tại, Vietcombank đang có sản phẩm thẻ ghi nợ phi vật lý Vietcombank eCard trên ứng dụng VCB Digibank. Đây là sản phẩm được ngân hàng phát triển nhằm mang đến trải nghiệm số hóa hoàn toàn cho khách hàng. Chỉ với vài bước đăng ký đơn giản trên ứng dụng VCB Digibank, khách hàng có thể nhận thông tin thẻ ngay trên ứng dụng và sử dụng thẻ ngay sau khi đăng ký phát hành mà không cần phải đợi in thẻ cũng như không cần mang thẻ vật lý bên mình mà vẫn có thể thực hiện mua sắm, thanh toán.

Thứ hai, đổi mới về tính bảo mật cho các chủ thẻ Vietcombank. Cụ thể, để gia tăng tính an toàn, bảo mật của giao dịch và tối ưu hóa tiện ích của sản phẩm thẻ, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ Chip (từ năm 2009) và Chip không tiếp xúc (Chip Contactless) từ năm 2018 cho toàn bộ sản phẩm thẻ của ngân hàng. Theo đó, đối với thẻ Chip, dữ liệu giao dịch gồm dữ liệu được lưu cố định tại chip (mặt trước thẻ) và mật mã giao dịch thay đổi theo mỗi giao dịch. Hơn thế, công nghệ thẻ Chip Contactless còn giúp khách hàng thực hiện giao dịch thẻ nhanh chóng, an toàn và tiện lợi hơn chỉ bằng một bước chạm.

Trong bối cảnh xu hướng thanh toán trực tuyến ngày càng gia tăng, Vietcombank là một trong những đơn vị tiên phong triển khai tính năng 3D Secure cho tất cả sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế do Vietcombank phát hành từ cuối năm 2018. 3D-Secure đảm bảo rằng chỉ có khách hàng, với tư cách là chủ thẻ, sẽ có mật khẩu để hoàn tất giao dịch đó. Thông tin khách hàng từ đó được bảo vệ an toàn với lớp bảo mật nâng cao.

Được biết, từ ngày 15/4/2021, Vietcombank là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện nâng cấp tính năng bảo mật khi thanh toán thẻ trực tuyến đồng loạt cho 04 thương hiệu thẻ Visa, MasterCard, JCB, American Express lên phiên bản 3D Secure 2.0 với nhiều tiện ích, ưu điểm vượt trội so với phiên bản 3D Secure 1.0.

Tiếp đó, từ ngày 23/12/2021, Vietcombank đã điều chỉnh quy định về tính năng 3D Secure. Theo đó, các giao dịch thẻ đã được xác thực 3D-Secure bằng OTP có thể được cấp phép ngay mà không cần qua các bước kiểm tra trạng thái đăng ký thanh toán trên Internet hay một số thông tin bảo mật khác.

Những nỗ lực trên, trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Visa Award, Tổ chức thẻ quốc tế Visa đã vinh danh Vietcombank tại 4 hạng mục giải thưởng quan trọng trong hoạt động thẻ: Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ - Leadership in Payment Volume; Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ ghi nợ - Leadership in Debit Payment Volume; Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ - Leadership in Merchant Sales Volume; Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp - Leadership in Commercial Payment Volume Growth.

Đồng thời cũng trong năm 2021, Vietcombank đón nhận nhiều giải thưởng quan trọng từ các tổ chức uy tín dành cho dịch vụ thẻ, điển hình là giải thưởng của Công ty chuyển mạch quốc gia NAPAS dành cho “Ngân hàng tiêu biểu năm 2021” trong hoạt động thanh toán nội địa; “Ngân hàng dẫn đầu năm 2021” về giao dịch chi tiêu thẻ và giải thưởng của Tổ chức thẻ quốc tế JCB với hạng mục “Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng JCB phát hành mới” và “Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán thẻ JCB”.