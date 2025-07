Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh, một số kỳ hạn ở mức trên 6,5%/năm

Tuần từ 21 - 25/7/2025, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tiếp tục tăng mạnh ở hầu hết các phiên. Chốt ngày 25/7, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 6,57%/năm, tăng 1,55 điểm phần trăm so với chốt phiên 18/7 (+1,55 đpt); 1 tuần 6,53%/năm (+1,47 đpt); 2 tuần 6,33%/năm (+1,31 đpt); 1 tháng 5,73%/năm (+0,77 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua, chốt phiên 25/7, lãi suất USD liên ngân hàng không thay đổi so với phiên cuối tuần trước đó ở tất cả các kỳ hạn, giao dịch tại: qua đêm 4,3%/năm; 1 tuần 4,37%/năm; 2 tuần 4,41%/năm và 1 tháng 4,44%/năm.

Trên thị trường mở tuần qua từ 21 - 25/7, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 229.000 tỷ đồng ở kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có 173.701,21 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn; có 110.846,07 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần qua. Có 6.999,8 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 69.854,94 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở.

Đến sáng ngày 28/7/2025, 210.870,73 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, không còn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

VnEconomy cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước

Trong tuần từ 21 - 25/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm ở hầu hết các phiên. Chốt ngày 25/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.164 đồng/USD, giảm 21 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 21 - 25/7 biến động tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 25/7, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.145 đồng/USD, giảm 14 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua ít biến động. Chốt phiên 25/7, tỷ giá tự do tăng 30 đồng ở chiều mua vào và 40 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.380 đồng/USD và 26.460 đồng/USD.

Ngày 28/7, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các kênh giao dịch. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đạt mức 25.182 VND/USD, tăng 18 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo cũng được điều chỉnh tăng, với giá mua vào ở mức 23.973 đồng và giá bán ra 26.391 đồng, lần lượt tăng 17 đồng và 19 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, đa số các ngân hàng điều chỉnh tăng giá mua – bán USD từ 10 đến 30 đồng. Riêng tại Vietcombank, tỷ giá được giữ nguyên ở mức 25.930 – 26.320 đồng/USD.