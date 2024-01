Điểm danh các vụ IPO dự kiến "nóng" nhất châu Á năm 2024

Sàn chứng khoán Hồng Kông đang chứng kiến sự trở lại của các thương vụ lớn của doanh nghiệp Trung Quốc. Trong khi đó, các thị trường như Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia cũng được dự báo tiếp tục “nóng” lên.

“Hoạt động (IPO) trong khu vực sẽ diễn biến theo hướng cân bằng hơn, trong đó đáng chú ý là sự tăng trưởng của thị trường Ấn Độ, sự quan tâm lớn hơn của giới đầu tư tại các thị trường như Ấn Độ và Đông Nam Á”, ông Edward Byun, đồng giám đốc phụ trách thị trường vốn cổ phần châu Á không gồm Nhật Bản của Goldman Sachs Group Inc., nhận định.

Dưới đây là một số IPO đáng chú ý dự kiến diễn ra tại châu Á trong năm nay:

CAINIAO SMART LOGISTIC NETWORK

Thương vụ phát hành cổ phiếu của Cainiao Smart Logistics Network, công ty con về hậu cần của Alibaba Group Holding Ltd., dự kiến sẽ là IPO đáng chú ý nhất đối với các nhà đầu tư châu Á năm nay. Trong hồ sơ IPO nộp lên nhà chức trách Trung Quốc tháng 10 năm ngoái, công ty này cho biết dự kiến huy động khoảng 1 tỷ USD tại sàn chứng khoán Hồng Kông. Cainiao sẽ là công ty con đầu tiên của Alibaba niêm yết cổ phiếu.

Các IPO với quy mô tương đương dự kiến diễn ra tại Hồng Kông gồm thương vụ của chuỗi kem-trà sữa Mixue Bingcheng Co. và China Resources Holdings Co. – công ty con bán nước đóng chai của China Resources Holdings Co.

OLA ELECTRIC MOBILITY

Ola Electric Mobility – công ty xe scooter điện lớn nhất Ấn Độ – đang muốn huy động 55 tỷ Rupee (661 triệu USD) qua IPO. Đây sẽ là thương vụ thử thách niềm tin của nhà đầu tư vào startup này trong bối cảnh công ty đang có kế hoạch mở rộng sang thị trường ô tô điện. Nhà sáng lập của Ola Electric Mobility, ông Bhavish Aggarwal, đang đặt mục tiêu xây dựng trung tâm xe điện lớn nhất thế giới tại phía Nam Ấn Độ.

WAAREE ENERGIES

Theo cáo bạch được công bố vào tháng trước, nhà sản xuất tấm năng lượng mặt trời Waaree Energies, có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ, đang xin cấp phép IPO để huy động 30 tỷ Rupee.

SYNGENTA GROUP

Syngenta Group có thể sẽ thử niêm yết lần nữa tại Thượng Hải trong năm nay, sau khi hoãn IPO được dự báo nằm trong top lớn nhất thế giới năm 2023. Syngenta là tập đoàn công nghệ nông nghiệp Thụy Sỹ được công ty nhà nước Trung Quốc ChemChina mua lại vào năm 2020.

Hiện chưa rõ khi nào IPO huy động 65 tỷ Nhân dân tệ (9,1 tỷ USD) của công ty này sẽ được cấp phép.

TOKYO METRO

IPO của Tokyo Metro – công ty vạn hành hệ thống tàu điện ngầm – đã được Bộ Giao thông Nhật Bản cấp phép hơn 2 năm trước và dự kiến sớm được triển khai trong năm nay. Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, Chính phủ nước này sẽ phải bán cổ phần tại Tokyo Metro trước tháng 3/2028 để trả trả nợ trái phiếu đã phát hành sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

HD HYUNDAI GLOBAL SERVICE

HD Hyundai Global Service, thuộc sở hữu của HD Hyundai Co. và công ty vốn cổ phần tư KKR, đã lựa chọn ngân hàng bảo lãnh phát hành cho IPO tại Hàn Quốc. IPO này có thể trị giá tới 4.000 tỷ Won (3 tỷ USD), theo tin từ tờ Korea Economic Daily vào tháng 9 năm ngoái. Kể từ đầu năm 2022, Hàn Quốc chưa có IPO nào trị giá hơn 1 tỷ USD.

CÁC CÔNG TY VỐN NHÀ NƯỚC CỦA INDONESIA

Một số công ty có vốn đầu tư của Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trong năm nay, bao gồm nhà sản xuất dầu cọ PalmCo, hãng phân bón PT Pupuk Kalimantan Timur và PT Pertamina Hulu Energi – công ty con của tập đoàn dầu khí PT Pertamina.

Theo ông Mohit Mirpuri, quản lý cấp cao tại SGMC Capital Pte Ltd. (Singapore), 3 IPO này có thể huy động tổng cộng 2,5 tỷ USD. Các thương vụ này dự kiến diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 2 tới.