Diễn biến tỷ giá USD so với các tiền tệ khác trên thế giới từ đầu năm 2024

Năm 2024, đồng USD chứng kiến sự suy giảm đáng kể so với nhiều đồng tiền lớn trên thế giới do dự báo về lần hạ lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kể từ đại dịch Covid-19. Lần hạ lãi suất này diễn ra vào tháng 9/2024 với mức giảm 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất giảm có thể giảm giảm sức hấp dẫn của USD so với các tiền tệ khác, đặc biệt là tại những nền kinh tế có lãi suất cao hơn.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện mức tăng/giảm của đồng USD so với một số tiền tệ lớn, với dữ liệu tính tới ngày 10/10/2024 từ PinPoint Macro Analytics.

Theo đó, đồng USD mất giá nhiều nhất so với đồng baht Thái Lan (THB), złoty của Ba Lan (PLN) và ringgit của Malaysia (MYR). Ngược lại, đồng USD tăng giá mạnh nhất so với đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) và peso của Mexico (MXN).