Định giá start-up tại một số thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi

Khoảng hai năm sau suy thoái thị trường vốn, những công ty khởi nghiệp “sống sót” hiện đang chuyển từ bảo toàn tiền mặt sang chi tiêu để tăng trưởng và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, theo Techcrunch.

ĐỊNH GIÁ CỦA CÁC STARTUPS TẠI MỸ TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Theo dữ liệu của PitchBook, trừ các công ty ở giai đoạn hạt giống, năm 2023, định giá của tất cả các công ty đều đã giảm so với năm 2022. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn vốn đầu tư được rót cho các startup tại Mỹ không chỉ phục hồi mà còn đạt mức cao ấn tượng ở cả giai đoạn đầu và cuối, theo báo cáo mới nhất từ PitchBook và Hiệp hội đầu tư mạo hiểm Mỹ.

Samir Kaji, người sáng lập Allocate, một công ty khởi nghiệp cố vấn tài sản đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm, cho rằng việc gây quỹ và định giá các công ty khởi nghiệp sẽ được cải thiện trong năm nay. “Mọi thứ lạc quan hơn nhiều so với những gì tôi thấy kể từ đầu năm 2022, thị trường vốn đang dần phục hồi trở lại”, ông nói.

Nhiều nhà đầu tư lạc quan lạm phát đang được kiểm soát và Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, thị trường chứng khoán của Mỹ đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay, ảnh hưởng đến triển vọng của các nhà đầu tư tư nhân. Stephanie Choo, nhà đầu tư tại Portage Ventures cho biết: “Định giá đầu tư cho các công ty đang ở mức rất cao kể từ đầu năm”.

Kyle Stanford, nhà phân tích đầu tư mạo hiểm hàng đầu của Hoa Kỳ tại PitchBook tiết lộ, các công ty huy động vốn thành công nhất trong năm 2024 vẫn chủ yếu sẽ là các công ty AI và các công ty khởi nghiệp AI, .

THỊ TRƯỜNG VỐN ẤN ĐỘ CŨNG GHI NHẬN DẤU HIỆU PHỤC HỒI

Theo dữ liệu do TheKredible tổng hợp, các công ty khởi nghiệp Ấn Độ đã huy động được gần 7 tỷ USD tài trợ trong nửa đầu năm 2024, tăng so với tổng số vốn 5,92 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, con số này cũng thấp hơn nhiều so với 20 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022.

Khoản tài trợ trị giá 7 tỷ USD bao gồm 182 giao dịch với các vòng gọi vốn ở giai đoạn cuối chiếm 5,4 tỷ USD và 404 giao dịch giai đoạn đầu trị giá 1,54 tỷ USD. Sự tăng trưởng này có thể nhờ một loạt các vòng gọi vốn trị giá hơn 100 triệu USD ở các startups giai đoạn cuối như Zepto, Flipkart, PharmEasy và Lenskart. Trong nửa đầu năm 2024, Ấn Độ có thêm 2 kỳ lân mới.

Xét về phân khúc gọi vốn, thương mại điện tử đứng đầu với 124 công ty khởi nghiệp huy động được hơn 1,87 tỷ USD, xếp sau là các công ty khởi nghiệp Fintech, healthtech, SaaS và EV.

TUY NHIÊN THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á VẪN CÒN ẢM ĐẠM

Tài trợ khởi nghiệp ở Đông Nam Á vẫn sụt giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2024, theo báo cáo của Tracxn. Đông Nam Á đứng thứ chín trên toàn cầu về tài trợ khởi nghiệp công nghệ trong nửa đầu năm 2024.

Cụ thể, tài trợ giai đoạn cuối trong nửa đầu năm 2024 bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm 69% so với nửa cuối năm 2023 và giảm 86% so với động trong nửa đầu năm. Riêng trong quý 2, toàn khu vực chỉ hai vòng tài trợ lớn vượt quá 100 triệu USD bao gồm Ngân hàng ANEXT (148 triệu đô la Mỹ Series D) và GuildFi (140 triệu đô la Mỹ trong Series A).

Theo Tracxn, các lĩnh vực thu hút đầu tư nhiều nhất tại khu vực bao gồm fintech, công nghệ cao và các ứng dụng doanh nghiệp. Các công ty fintech đã thu hút 851 triệu USD trong nửa đầu và tài trợ trong lĩnh vực công nghệ cao đạt 476 triệu USD, tăng 47% so với 323 triệu USD trong nửa đầu năm 2023.