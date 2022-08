Đô thị đa tiện ích của Novaland định hình phong cách an cư mới

Thị trường bất động sản tích hợp đa tiện ích “all in one” tại Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt, khi hàng loạt dự án quy mô hàng nghìn hecta của Novaland bắt đầu đưa vào vận hành, với chuỗi dịch vụ tiện ích đang nhanh chóng hoàn thiện.

XU HƯỚNG TÌM KIẾM ĐÔ THỊ "ALL IN ONE"

Tại các nước như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản… những thành phố “all in one” không còn xa lạ và đã làm thay đổi cục diện của thị trường bất động sản.

Tại Mỹ, mô hình “all in one” đã phát triển từ thế kỷ 20, khi người dân các thành phố lớn dịch chuyển tới các đô thị mới, được ví như một New York hay Washington thu nhỏ.

Còn tại Hàn Quốc, cuộc tái thiết đô thị và quy hoạch các “trung tâm +1” nhằm giảm tải áp lực lên vùng nội đô diễn ra từ những năm 1970. Để nhân rộng mô hình này, Hàn Quốc còn ban hành Đạo luật về “Thành phố mọi nơi”. Chính sách này đã thúc đẩy các thành phố vệ tinh của Seoul như: Anyang, Bucheon … trở thành những kỳ tích về đô thị hóa.

Sự xuất hiện của các đô thị “all in one” đã hình thành nên những cộng đồng văn minh trên thế giới. Đồng thời, mô hình này cũng góp phần tạo động lực phát triển ngành du lịch khi du khách luôn yêu cầu các tiêu chuẩn dịch vụ, tiện ích cao cấp. Và loại hình bất động sản du lịch quy mô lớn, tích hợp “all in one” mới có thể đáp ứng được nhu cầu này.

Nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm trên thế giới. Ví dụ có thể kể đến là đảo Sentosa - một khu nghỉ mát đảo tại Singapore, hàng năm đón 5 triệu du khách, đông hơn cả cư dân của mình.

Hay Genting Malaysia được mệnh danh là “thành phố giải trí trên mây” nổi tiếng, cũng là nơi duy nhất có thể đánh bạc một cách hợp pháp nên được xem như Las Vegas của Malaysia.

HỆ SINH THÁI NOVAGROUP TẠO NÊN ĐÔ THỊ "ALL IN ONE" ĐẲNG CẤP

Xu hướng lựa chọn sống tại các đô thị tích hợp nhiều dịch vụ, tiện ích đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Bởi người dân cần môi trường sống trong lành hơn đồng thời vẫn có thể tận hưởng những tiện ích từ mô hình này mang lại.

Tại khu vực phía Nam, nhiều dự án đô thị vệ tinh có quy mô lớn, hạ tầng kết nối đồng bộ, tích hợp đầy đủ mọi tiện ích “all in one” đang được đầu tư phát triển tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu… Những khu đô thị “tất cả trong một” đang có sức hấp dẫn đặc biệt, thổi một luồng sinh khí mới, khiến phân khúc bất động sản đô thị vệ tinh, đô thị du lịch nghỉ dưỡng trở nên sôi động chưa từng có.

Một trong những tập đoàn lớn đang tập trung phát triển các đô thị “all in one” phải kể đến NovaGroup. Trong đó, Novaland - một thành viên của NovaGroup - đầu tư và phát triển những dự án bất động sản có quy mô lớn như Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận). Với quy mô mỗi dự án lên tới hơn 1.000 hecta, những đô thị “all in one” này trở thành những đô thị kiểu mẫu, là điểm đến du lịch, vui chơi, giải trí mới lạ, độc đáo.

Bên cạnh đó, Nova Service - một thành viên khác của NovaGroup - liên tục vận hành các chuỗi cửa hàng, thương hiệu danh tiếng từ café, ẩm thực, thời trang, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, thương mại, trường học… để các đô thị “all in one” này được “thay áo mới”.

Những đại lộ shophouse, Festival street, những công viên mới, những khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cụm sân golf PGA đẳng cấp… lần lượt ra mắt khiến các nhà đầu tư đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đến thăm các bất động sản du lịch mang thương hiệu NovaWorld.

Aqua City thu hút nhà đầu tư nhờ hệ sinh thái và chuỗi tiện ích toàn diện.

Hay tại Aqua City, nơi đây đang nhanh chóng phủ đầy tiện ích để cuối năm 2022 đón những cư dân đầu tiên vào sinh sống. Có thể kể đến những tiện ích dịch vụ đã đưa vào vận hành, như: Tổ hợp quảng trường - Bến du thuyền Aqua Marina, các boutique shophouse và chuỗi clubhouse sang trọng, tuyến phố phong cách châu Âu xanh mát, trung tâm An ninh ứng dụng công nghệ AI bảo đảm an toàn cho cư dân, Aqua Sport Center đầy đủ các môn thể thao từ trong nhà ra ngoài trời, …

Ngoài ra, những tiện ích phục vụ an cư như Aqua Central Mall phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí; phòng khám… cũng đang hoàn thiện và đưa vào vận hành trong năm nay.

Loạt thương hiệu quốc tế quy tụ tại NovaWorld Ho Tram.

Trong tương lai, Novaland dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án bất động sản du lịch quy mô lớn. Cùng với đó, NovaGroup và các Tổng công ty thành viên liên tục xây dựng chuỗi giá trị tiện ích tối ưu nhất để phục vụ khách hàng.

Từ đó, Tập đoàn đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, liên vùng Đông Nam Bộ và Trung Nam Bộ; Thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển hàng trăm ngành nghề và lĩnh vực có liên quan khác; Góp phần thúc đẩy Việt Nam nhanh chóng trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Cùng với các tập đoàn kinh tế khác, NovaGroup đã và đang tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động; đào tạo và nâng cao dân trí, an sinh xã hội, hướng tới phát triển bền vững.

NovaGroup hiện có 8 tổng công ty thành viên: Novaland, Nova Service, Nova Consumer, Nova Tech, Nova Capital Partners, Nova Logistic, Nova Industry, Nova Finance.

NovaGroup hướng tầm nhìn trở thành Tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế hàng đầu Việt Nam; Hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ - Công nghệ - Công nghiệp.