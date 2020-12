Doanh nghiệp chứng khoán đầu tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 27/12/2020, tại Hội trường Thành ủy Tp.HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) đã làm lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên trong ngành vinh dự nhận danh hiệu cao quý này, và cũng là nhà tạo lập thị trường có định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á về quy mô.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đánh giá cao thành tích của SSI và cho rằng đây là thành quả tích cực, là sự nỗ lực của mỗi cán bộ, nhân viên SSI đã liên tục phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển.

Sau hơn 20 hình thành, phát triển, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam sâu về chất lượng chuyên môn, đáp ứng tốt hơn đối với nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần phát triển thị trường chứng khóa bền vững.

Ngành chứng khoán cần vươn lên mạnh mẽ, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam sớm thành thị trường mới nổi có năng lực cạnh tranh cao, mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Qua đó, góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững trong nhiều năm tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2045.

Đứng trước giai đoạn phát triển mới, bà Phan Thị Thắng đề nghị ngành chứng khoán thành phố nói chung, SSI nói riêng cần nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn, đổi mới sản phẩm, dịch vụ, cải tiến việc làm, mở rộng phạm vi hoạt động thị trường chứng khoán trong nước và cả quốc tế để xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

"Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho SSI trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng tài chính, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng lưới, đào tạo nguồn nhân lực, tham gia vào cổ phần hóa doanh nghiệp thành phố…", bà Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SSI Nguyễn Duy Hưng, xúc động nói: "Chúng tôi nhận thức rằng đây không chỉ là vinh dự mà là trách nhiệm với nền kinh tế, với thị trường chứng khoán và với đất nước. Chúng tôi đã đi từ số 0 đến hôm nay trở thành anh hùng, tiếng anh là From Zero to Hero. Thế hệ chúng tôi, những người lập ra SSI rồi cũng sẽ phải qua đi, tôi muốn SSI trở thành một thương hiệu Việt Nam tồn tại trường tồn, đóng góp lớn cho nền kinh tế, là kênh huy động hữu hiệu cho nền kinh tế và là điểm sáng, điểm tự hào mỗi khi người ta nói đến thị trường chứng khoán, nói đến kênh huy động vốn của thị trường Việt Nam".

Được biết, SSI là công ty chứng khoán tư nhân và nhỏ nhất lúc thành lập (tháng 12/1999) với số vốn ban đầu chỉ 6 tỷ đồng và 13 nhân viên. Sau hơn 20 năm hoạt động, SSI đã trở thành công ty chứng khoán đầu ngành, đóng góp hiệu quả vào mọi giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán.

Tính đến nay, vốn điều lệ của SSI đã tăng lên 6.000 tỷ đồng (tăng 1.000 lần), tổng tài sản hợp nhất trên 27.000 tỷ đồng và gần 1.000 nhân viên. Doanh thu công ty đã tăng trưởng 750 lần, đạt hơn 3.700 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 1.500 lần, lên 1.100 tỷ đồng, đóng góp cho Nhà nước hơn 3.700 tỷ đồng tiền thuế và luôn nằm trong danh sách doanh nghiệp có mức nộp thuế cao nhất Việt Nam và là doanh nghiệp dẫn đầu ngành chứng khoán.

Trong 2 thập kỷ qua, SSI đã huy động được 12 tỷ USD cho thị trường Việt Nam, thông qua nhiều thương vụ có quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á. Qua đó, công ty tư nhân này đã trở thành cầu nối vững chắc giúp Nhà nước và khối doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường.