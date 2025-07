Rung lắc mạnh, dòng tiền bắt đáy vào tích cực, khối ngoại tăng bán giảm mua

Tâm lý chốt lời đã lan rộng đáng kể trong phiên đầu tuần, thậm chí tạo biên độ dao động tối đa ở VN-Index tới 1,81%. Độ rộng có lúc thể hiện số lượng cổ phiếu đỏ nhiều gấp 3 lần số xanh. Rất may dòng tiền mới vẫn duy trì sức mạnh ấn tượng, tạo nhịp hồi giá tích cực về cuối. Vốn ngoại vào ròng sàn HoSE sụt giảm đột ngột còn khoảng 130 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tăng 12,66 điểm tương đương +0,87% so với tham chiếu, lên mốc 1470,42 điểm. VN30-Index tăng 0,73%, Midcap tăng 1,58%, Smallcap tăng 0,68%. Độ rộng sàn HoSE lúc VN-Index chạm đáy chỉ có 70 mã tăng/213 mã giảm nhưng kết phiên là 206 mã tăng/117 mã giảm.

Ảnh hưởng rất lớn đến cú rơi sớm của VN-Index là sự đảo chiều của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM đột ngột có một nhịp hẫng giá, lao dốc 2,05% chạm đáy lúc 9h39. Cùng lúc, VCB giảm sốc 2,71%, CTG giảm 2,02%, TCB giảm 1,86%... Thống kê giá ở thời điểm thấp nhất, rổ VN30 có tới 9 mã giảm quá 2% và 14 mã khác giảm từ 1% tới 2%.

Diễn biến ép trụ đồng loạt như vậy khiến VN-Index không chịu nổi và sụt giảm rất nhanh, chỉ trong khoảng 25 phút nhưng biến động tới -1,81%. Sức ép này khiến tâm lý nhà đầu tư khá bất an, độ rộng thay đổi rất nhanh, từ chỗ số mã tăng nhiều gấp 2,8 lần số giảm đầu phiên thành số mã giảm gấp 3 lần số xanh lúc kém nhất. Điều này cho thấy không ít nhà đầu tư đang quan sát diễn biến của các cổ phiếu dẫn dắt để giao dịch.

Tâm lý chốt lời xuất hiện lúc này là bình thường khi thị trường đã tăng liên tục, VN-Index tiến gần mốc 1500 điểm và lợi nhuận cổ phiếu tốt. Ngoài ra cũng không phải hôm nay thị trường mới bị chốt lời, chỉ là hiện tượng rung lắc ở các cổ phiếu lớn khiến VN-Index thể hiện rõ ràng hơn mà thôi.

Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang cho thấy sức mạnh chưa suy giảm nhiều. Thanh khoản rổ VN30 hôm nay chỉ sụt giảm khoảng 8,5% so với phiên cuối tuần trước và giảm khoảng 7% so với trung bình tuần trước, đạt gần 13.900 tỷ đồng. Với mức thanh khoản này, cổ phiếu trong rổ phục hồi khá tích cực. VN30-Index chốt phiên tăng 0,73% với 18 mã tăng/11 mã giảm, rất nhiều mã đảo chiều biên độ lớn như BCM phục hồi tới 3,79% so với giá đáy, GVR hồi 3,37%, MWG hồi 3,92%, VHM hồi 3,14%... VIC và VPB là hai cổ phiếu duy nhất không đỏ trong nhịp rung lắc đầu ngày, điều này nghĩa là gần 20 cổ phiếu đã phục hồi đủ mạnh để đảo chiều vượt tham chiếu.

Các cổ phiếu trụ biến động mạnh hôm nay, nhưng dòng tiền mua đỡ vẫn đủ khỏe để ổn định lại.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE cũng vậy, độ rộng đã phản ánh rõ nét diễn biến này. VN-Index tăng điểm không chỉ nhờ hoạt động nâng trụ trở lại mà cũng kéo theo sự phục hồi giá ở số đông cổ phiếu. Thống kê cho thấy tới 38,1% số cổ phiếu đã phục hồi tối thiểu 2% so với giá đáy.

Nhóm cổ phiếu Midcap đang thể hiện sức mạnh tốt nhất nếu nhìn từ góc độ chỉ số với mức tăng 1,58%. Rổ này có 3 mã kịch trần là DXS, HDC và DXG. 24 mã khác tăng trên 2%, trong đó nhiều mã khớp hàng trăm tỷ đồng thanh khoản như HAG tăng 5,22% với 257,4 tỷ đồng; PDR tăng 4,8% với 473,1 tỷ; EVF tăng 4,5% với 307,7 tỷ; TCH tăng 4,19% với 235,6 tỷ; DIG tăng 3,88% với 541,6 tỷ; POW tăng 3,72% với 340,2 tỷ; EIB tăng 3,27% với 618,4 tỷ…

Nhóm vốn hóa nhỏ tuy không nổi bật về chỉ số nhưng cũng rất nhiều mã nóng. Khoảng 14 mã tăng hết biên độ với thanh khoản vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. Hơn 30 cổ phiếu khác tăng vượt 2%. Thanh khoản sàn HoSE hôm nay giảm khoảng 1.633 tỷ đồng thì các cổ phiếu ngoài rổ VN30 chỉ giảm 342 tỷ đồng. Đặc biệt thanh khoản nhóm Midcap còn tăng nhẹ 2,3%.

Tổng thể hai sàn niêm yết hôm nay vẫn ghi nhận mức giao dịch cao với 31.414 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Đây vẫn là ngưỡng thanh khoản cao hơn trung bình tuần trước (30.858 tỷ đồng/phiên). Điều này phản ánh năng lực của dòng tiền chưa suy giảm. Trái lại, khi thị trường rung lắc, tiền vào mua khá dứt khoát và kéo giá phục hồi rất nhanh.

Khối ngoại đang có thay đổi đáng chú ý khi giảm mua khoảng 20% so với phiên cuối tuần trước nhưng tăng bán gần 12%. Giá trị mua ròng hôm nay ở HoSE chỉ còn +130,3 tỷ đồng, mức thấp đột biến so với cả ngàn tỷ đồng mỗi ngày tuần trước. Các cổ phiếu vẫn đang được mua ròng tốt là VPB +187,4 tỷ, FPT +65,1 tỷ, MWG +53,7 tỷ, DXG +44 tỷ, VCB +36,9 tỷ, HCM +33 tỷ, CII +31 tỷ, PNJ +30,9 tỷ, VRE +30 tỷ. Phía bán ròng có HPG -297,8 tỷ, GEX -105,8 tỷ, CTG -97 tỷ, GMD -94,9 tỷ, HDG -46 tỷ, DBC -30,5 tỷ, VHM -30,3 tỷ.