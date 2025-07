Blog chứng khoán: Trạng thái phân hóa bắt đầu xuất hiện

VNI tiếp tục duy trì bước tiến đều đặn với biên độ 13-14 điểm mỗi ngày nhưng ảnh hưởng của hoạt động kéo trụ đã rõ hơn. Nhìn vào hệ số tăng/giảm thì trạng thái phân hóa ở cổ phiếu cũng đã xuất hiện. Đây là hệ quả của hoạt động “rời tàu” ngày càng nhiều sau khi lợi nhuận đủ hài lòng.

VIC, VCB, VHM, HPG, FPT là toàn bộ sức mạnh của VNI phiên này. Vẫn có khoảng 70 cổ phiếu tăng mạnh trên 1% ở HSX lúc đóng cửa nhưng số giảm trên 1% thậm chí còn nhiều hơn (93 mã). Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu quan tâm tới việc chốt lời theo danh mục cụ thể hơn là căn cứ vào chỉ số. VNI hoàn toàn có thể được các trụ kéo lên tới 1500 điểm, nhưng cổ phiếu chắc chắn sẽ rời rạc dần.

Dòng tiền vào vẫn còn rất mạnh mẽ, hai sàn hôm nay khớp hơn 33,1k tỷ chưa kể thỏa thuận. Tuy nhiên phân bổ dòng tiền ở nhóm giảm mạnh cũng không hề thấp (22% tập trung trong nhóm giảm quá 1%). Nhóm tăng mạnh trên 1% tập trung xấp xỉ 40% thanh khoản sàn nhưng riêng 4 cổ phiếu giao dịch lớn nhất là SSI, HPG, FPT và VCI đã chiếm gần một nửa. Nói đơn giản thì sức mạnh dòng tiền rất tập trung và nhóm được kéo mạnh giá lên, hút tiền nổi bật ngày càng co cụm lại.

Điều này sẽ dẫn đến một hệ quả là cổ phiếu còn mạnh thì vẫn còn dư địa tăng, nhưng những mã đã bị dòng tiền lớn thoát ra thì yếu dần, thậm chí là quay đầu giảm. Trạng thái phân hóa sẽ ngày càng rõ hơn trong tuần tới khi VNI có thể tiến vào vùng 1500 điểm và cản tâm lý sẽ thúc đẩy sự phân hóa về đánh giá rủi ro.

Một điểm tốt nữa là vốn ngoại vẫn đang mua vào tích cực với mức ròng vẫn trên ngàn tỷ mỗi ngày. Khi quan sát dòng vốn này thì các tín hiệu cảnh báo là tổng giá trị giải ngân sụt giảm hoặc mức ròng thấp hẳn xuống. Khối ngoại cũng có nhiều loại và không phải lúc nào cũng là mua và nắm giữ dài hạn. Các nhịp điều chỉnh ngắn hạn hoặc trung hạn vẫn được nhóm dài hạn tận dụng để tối ưu danh mục.

Tuần giao dịch này có vẻ là tuần tăng tốc về đích khi cả biên độ giá, chỉ số lẫn thanh khoản đều gia tăng rất nhanh. Hiện mới chỉ có các tín hiệu điều chỉnh cục bộ ở cổ phiếu, chưa phải là xu hướng chính của thị trường. Tuy nhiên càng lên cao thì lợi nhuận càng khiến nhà đầu tư rã đám vì mức độ hài lòng và chấp nhận rủi ro là khác nhau. Vì vậy tùy từng cổ phiếu trong danh mục mà có hành động khác nhau. Sau một giai đoạn “nằm im hưởng lợi” thì đã đến lúc cân nhắc rút lui tuần tự. Thị trường còn rất khỏe, còn nhiều cơ hội để chốt lời giá tốt, không cần vội vàng khi vẫn nhiều người muốn lao vào mua.

Thị trường phái sinh hôm nay vẫn có lợi cho Long dù chênh lệch nhỏ lại đáng kể so với những ngày trước. VN30 mở cửa đã nhảy lên 1590.xx rồi lùi lại xuống dưới 1582.xx. F1 co basis chứ không giảm theo cho thấy Long đang đỡ. Khi VN30 hồi lên trên 1582.xx, mức chiết khấu khoảng 8 điểm là điểm vào Long tốt với mức cắt lỗ theo hai trường hợp: Hoặc theo VN30 nếu chỉ số quay đầu lần nữa rơi xuống dưới 1582.xx; hoặc mạo hiểm hơn thì khi F1 giảm thủng đáy ngay trước đó. Lợi thế basis tuy không còn rộng như trước nhưng vẫn là vùng đệm an toàn, đặc biệt khi Short đã phải “tốn học phí” hôm qua.

Với mức thanh khoản rất cao và thị trường phân hóa, khả năng kéo trụ và giữ chỉ số sẽ có ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Vẫn có khả năng VNI tiếp tục tăng nhưng độ rộng thì hẹp dần. Chiến lược là canh chốt từng phần, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1594.01. Cản gần nhất phiên tới là 1600; 1605; 1613; 1621; 1627; 1641. Hỗ trợ 1590; 1582; 1575; 1562; 1552.

