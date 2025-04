Doanh nghiệp dệt may lên phương án ứng phó với những biến động thế giới

Kết quả sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2025 của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) cho thấy doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 4.417 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất ước đạt 271 tỷ đồng, tăng 165,5% so với cùng kỳ năm 2024.

CHỦ ĐỘNG CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ TRONG NGẮN VÀ DÀI HẠN

Để có kết quả tăng trưởng như vậy, Vinatex cho rằng trong 3 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp ngành sợi đã cắt lỗ và có lợi nhuận. Cùng với đó, tất cả các đơn vị ngành may đều có kết quả sản xuất kinh doanh tốt. Hiện nay, hầu hết các đơn vị ngành sợi có đơn hàng đến tháng 5/2025.

Tuy nhiên, từ tuần cuối cùng của tháng 2/2025 đến nay, thị trường sợi giảm cả về giá và nhu cầu trước những căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, trong khi giá bông liên tục giảm sâu. Hầu hết, các đơn hàng sợi đang có xu hướng chốt theo nhu cầu sử dụng, yêu cầu giao hàng nhanh, không mua dự trữ, tồn kho, giá bán theo sát biến động thị trường.

Với ngành may, nhiều doanh nghiệp đã nhận đủ đơn hàng đến hết quý 2/2025 và đang thương thảo cho quý 3/2025. Tuy nhiên, trong quý 1, các đơn hàng có xu hướng đẩy nhanh tiến độ giao hàng để hạn chế tác động (nếu có) của chính sách thuế quan của Mỹ, còn đơn hàng quý 2/2025 có xu hướng chững lại , vì nghe ngóng các chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Trump.

Trước đó, khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng mới và kế hoạch áp thuế vào ngày 3/4 (theo giờ Việt Nam), nhiều khách hàng đã tạm dừng đơn hàng khiến thị trường và tình hình sản xuất chững lại. Tuy nhiên, ngay khi thông tin tạm dừng áp dụng thuế được công bố vào 10/4, các khách hàng đã thúc đẩy tiến độ sản xuất và giao hàng, yêu cầu hoàn tất đơn hàng trong vòng 90 ngày tới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó trong ngắn và dài hạn, tập trung vào đàm phán với khách hàng trên tinh thần chia sẻ hữu nghị, tìm kiếm thị trường xuất khẩu cũng như nguồn cung nguyên phụ liệu mới, tối ưu hóa quản trị sản xuất, đẩy nhanh tốc độ sản xuất các đơn hàng đã ký trong quý 2.

Theo đánh giá của Tập đoàn, nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may tại thị trường Hoa Kỳ có thể sẽ không sụt giảm mạnh do tồn kho đã trở về mức thấp sau Covid-19 và kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực hơn chính sách thuế quan.

Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam cũng cần dự phòng phương án trong trường hợp hàng dệt may Trung Quốc không xuất khẩu vào Hoa Kỳ do thuế cao sẽ tấn công sang các thị trường lớn khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả thị trường nội địa Việt Nam.

"THẦN TỐC" TỐI ĐA HÓA SẢN LƯỢNG TRONG 90 NGÀY LÀM VIỆC

Trước diễn biến trên, lãnh đạo Vinatex đánh giá đây là giai đoạn đặc biệt, do đó toàn hệ thống phải triển khai sản xuất kinh doanh với tinh thần khẩn trương nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, sáng suốt.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ông Lê Tiến Trường nhận định rằng thị trường biến động, thuế suất cao không phải là điều mới xảy ra với dệt may Việt Nam mà ngành đã trải qua nhiều sóng gió trong quá khứ nhưng vẫn vững vàng vượt qua, khẳng định được vị trí xuất khẩu thứ hai trên thế giới.

“Điều quan trọng nhất lúc này không phải là hoang mang, lo lắng mà là tinh thần kiên định, dũng cảm, gắn bó, sẵn sàng làm việc với hiệu suất cao nhất trong 90 ngày tới”, ông Trường nhấn mạnh.

Vì vậy, ngay thời điểm này, các đơn vị cần kích hoạt cơ chế phối hợp chặt chẽ như giai đoạn Covid-19, bao gồm: phương thức làm việc, phương thức tiếp cận, chia sẻ thông tin trong toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, cũng cần tích lũy quỹ dự phòng tại các đơn vị để dự phòng cho kịch bản thị trường xấu nhất.

Song hành với hoạt động sản xuất, Công đoàn ngành dệt may Việt Nam tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2025 với tinh thần thúc đẩy khí thế lao động sản xuất, tối đa hóa sản lượng với 90 ngày làm việc thần tốc. Lãnh đạo các đơn vị, Công đoàn cơ sở sẽ cùng tham gia tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu diễn biến của thị trường, không hoang mang, không dao động mà nỗ lực cao độ, quyết tâm về đích các đơn hàng của quý 2 trong 90 ngày (trước 05/7/2025).

Cùng với chiến dịch sản xuất, lãnh đạo Vinatex giao nhiệm vụ cho Ban sản xuất kinh doanh May tìm hiểu chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu, ưu tiên sử dụng nguồn vải của các doanh nghiệp trong Tập đoàn nếu đạt yêu cầu chất lượng. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp phân loại từng mặt hàng, thị trường có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế mới để có cơ sở đàm phán với khách hàng và tìm kiếm hướng đi phù hợp trong thời gian tới.

Các cổ đông cũng được kêu gọi cùng chung sức với các đơn vị trong giai đoạn khó khăn, đồng hành chia sẻ, hỗ trợ về nguồn lực và giải pháp. Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo sát sao yêu cầu minh bạch về quy tắc xuất xứ cũng như tuân thủ các quy định về chống gian lận thương mại. Mặt khác, tiếp tục định hướng doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường để tránh phụ thuộc vào một số thị trường đã có.

Bên cạnh việc cập nhật thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra chỉ đạo linh hoạt, sát thực tế cho doanh nghiệp, Tập đoàn sẽ khẩn trương, tích cực đề xuất với Nhà nước, Chính phủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn hệ thống.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là mong chờ kết quả tích cực từ các đoàn đám phán của Chính phủ. Với vai trò là ngành đóng góp khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đi Mỹ và có khoảng gần 1 triệu lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp đang phục vụ thị trường này, lãnh đạo Tập đoàn đề xuất cho phép đại diện Cơ quan điều hành Tập đoàn tham gia nhóm tham mưu, giúp việc cho đoàn đám phán của Chính phủ để kịp thời báo cáo, đề xuất các vấn đề liên quan đến ngành dệt may.