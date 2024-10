Doanh nghiệp, doanh nhân là chủ thể và động lực kiến tạo sự thay đổi và phát triển mới

Hành trình gần 40 năm Việt Nam đổi mới đất nước và hội nhập với thế giới, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh và từng bước khẳng định vai trò, vị thế, không chỉ ở trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định giá trị thương hiệu doanh nghiệp, góp phần tạo nên danh tiếng và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Với vai trò sứ mệnh trên mặt trận thông tin, hơn 30 năm qua, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times đã đồng hành sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp đi qua những bước thăng trầm của nền kinh tế.

Những thành tựu ấn tượng và to lớn của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân hôm nay là sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ doanh nhân, với tinh thần và bản lĩnh xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động thích ứng, sẵn sàng hợp tác, cùng chia sẻ và cùng phát triển.

Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nền tảng là sự hợp nhất của các thành tựu khoa học kỹ thuật, xóa bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Tính đột phá về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã trở thành vũ khí sắc bén, giúp doanh nghiệp, doanh nhân hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, khát vọng phát triển và phụng sự cho đất nước, song, cũng đồng thời tạo thêm nhiều áp lực và thách thức, đòi hỏi các chủ thể của nền kinh tế phải không ngừng học hỏi, cập nhật liên tục và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi.

Tốc độ tăng trưởng và phát triển nóng trong nhiều thập kỷ qua đã gây tổn thương sâu sắc tới các hệ sinh thái của trái đất, và hậu quả gánh chịu, chính là cuộc sống của con người và các thành tựu do con người tạo ra. Do đó, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, phát thải carbon thấp trở thành mệnh lệnh cấp bách của toàn cầu, và không ai khác, doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục là lực lượng tiên phong chung tay hóa giải các thách thức và từng bước hàn gắn thế giới.

Cuộc cách mạng công nghiệp xanh tiếp nối và song hành cùng cuộc cách mạng công nghiệp số tạo nền tảng và thúc đẩy hoạt động chuyển đổi kép, chuyển đổi bao trùm hình thành các phương thức sản xuất kinh doanh mới, mô hình kinh tế mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng số - xanh và bền vững.

Petrovietnam với vai trò là tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và tham gia gìn giữ an ninh quốc phòng trên biển. Petrovietnam đã xây dựng chiến lược tổng thể phát triển bền vững đến năm 2045, chú trọng vào đổi mới công nghệ và chuyển dịch năng lượng. Mục tiêu dịch chuyển sang năng lượng xanh của Petrovietnam tập trung vào hoạt động đầu tư nâng cao tỷ trọng khí, sản xuất hydrogen và phát triển điện gió ngoài khơi.

Thực hiện sứ mệnh hình thành hạ tầng số, tạo nền tảng cho phát triển đất nước, phát triển kinh tế số, thúc đẩy kinh tế xanh, chính là các tập đoàn công nghệ viễn thông, và tiêu biểu các thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT.

Với tầm nhìn trở thành một tập đoàn toàn cầu về công nghệ số, Viettel đã xây dựng báo cáo phát triển bền vững năm 2023 với chủ đề “Technology with heart – Công nghệ từ trái tim” tập trung vào 6 lĩnh vực trọng yếu là nguồn nhân lực chất lượng cao, kiến tạo xã hội số, An toàn thông tin, Giảm phát thải khí nhà kính, Trung tâm dữ liệu xanh thông minh và Quản trị minh bạch và trách nhiệm.

Ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính đã thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian qua, được chính phù kỳ vọng và xác định sẽ là ngành đi đầu, tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Từ các ngân hàng Big4 (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) đến các ngân hàng TMCP tư nhân như Techcombank, VP Bank, TP Bank, Nam Á Bank… đều tập trung nâng cao năng lực cạnh thông qua dịch vụ trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số. Bên cạnh đó, ngành “huyết mạch của nền kinh tế” cũng đang nỗ lực hình thành và phát triển ngân hàng xanh, nhằm thúc đẩy hiện thực hóa các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ cũng đang triển khai mạnh mẽ chiến lược ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy chuyển đổi xanh nhằm đạt được các mục tiêu giảm phát thải, tăng giá trị kinh tế - môi trường và xã hội.

Tập đoàn TH đã tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng, số hóa từ các trang trại chăn nuôi đến số hóa quản trị toàn bộ hệ thống của Tập đoàn.

15 năm trước, câu chuyện cho đàn bò gắn chip, nghe nhạc, tắm mát còn rất mới thậm chí xa lạ với nhiều người. Nhưng thực tế đó là vấn đề sống còn của việc chăn nuôi bò sữa, là cuộc cách mạng của ngành chăn nuôi ở Việt Nam. TH cũng là tập đoàn tiên phong thành lập một ủy ban về phát triển bền vững và hướng tới net zero vào năm 2050.

Với khát vọng tiên phong, Vingroup đặt cho mình sứ mệnh phụng sự hành trình thịnh vượng của Việt Nam “vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” và xác định tập trung vào ba trụ cột chính là công nghệ - công nghiệp và thương mại dịch vụ.

VinFast là đơn vị thành viên của tập đoàn Vingroup, là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và một trong số ít các nhà sản xuất ô tô trên thế giới công bố tham gia cam kết khí hậu toàn cầu hướng tới đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. VinFast đã hiện thực hóa các cam kết này bằng chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào cuộc cách mạng xe điện vì cuộc sống xanh.

Còn rất nhiều doanh nghiệp các lĩnh vực kinh tế được bình xét và vinh danh trong chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 21, cũng đang kiên định hướng tới đạt được các mục tiêu xanh bằng việc quyết liệt ứng dụng các công nghệ số trong hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ của doanh nghiệp. Bời không có con đường nào khác để doanh nghiệp trụ vững và phát triển, ngoài con dường phát triển bền vững.

Hai cuộc cách mạng công nghiệp số và xanh đang tạo ra những bước tiến đột phá và thế giới có khả năng hình thành một kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên kinh tế mới.

Khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, đang trao sứ mệnh cao cả và tự hào lên đôi vai vững chắc của các thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp. Không ai khác, các thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp hôm nay sẽ là lực lượng xung kích và nòng cốt tạo ra sự thay đổi và kiến tạo những giá trị vững bền mới cho đất nước.