Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2023

Dù tăng trưởng quý 2/2023 cải thiện hơn so với quý 1/2023 song tốc độ tăng trưởng đạt 3,72% trong 6 tháng đầu năm 2023 chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 (trong cả giai đoạn 2011-2022), thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và còn khoảng cách nhất định so với mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm.

Đặc biệt, tăng trưởng GDP quý 1 và quý 2 của năm 2023 chỉ dao động nhẹ quanh mức tiềm năng, khác biệt đáng kể so với 6 tháng đầu năm 2022 khi tổng cầu ở mức rất cao. Kết quả này cho thấy tổng cầu suy yếu đã ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Trong số báo mới phát hành vào sáng thứ Hai, ngày -07-2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy dành phần lớn thời lượng cho câu chuyện "Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023", trong đó tiếp tục phản ánh một trong những câu chuyện thời sự nhất hiện nay: "Giải pháp khôi phục tổng cầu", ghi nhận các ý kiến, góc nhìn của các chuyên gia kinh tế Việt Nam trong và ngoài nước.

Bao gồm các bài viết:

- Tăng trưởng GDP: Nhìn từ góc độ tiêu dùng. (Đỗ Văn Huân).

- Tổng cầu suy yếu: Khiến tăng trưởng không như kỳ vọng. (Đặng Hương).

- Giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc, nửa đầu năm vượt mức cùng kỳ. (Tuyết Nhi).

- “Cân đong” chính sách tài khóa nghịch chu kỳ, đưa nền kinh tế vượt khó. (Trâm Anh).

- Sáu nhiệm vụ cấp bách của ngành công thương. (Huyền Vy).

- Biến động thế giới tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động thương mại và dịch vụ. (Anh Phong).

- Giải pháp cần linh hoạt, phù hợp: Khơi thông xuất khẩu nông sản. (Chương Phượng).

- Ngăn “vòi bạch tuộc” thao túng ngân hàng. (Kỳ Phong).

- Trái phiếu doanh nghiệp xoay xở trong lận đận. (Tùng Thư).

- Tìm động lực cho chứng khoán bứt phá 6 tháng cuối năm. (An Nhiên).

- Thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm: Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng. (Hoàng Xuân).

- Rủi ro từ lạm dụng chính sách tiền tệ đa mục tiêu. (Hoàng Lan).

- Các startup tiếp tục đối mặt với “mùa đông” gọi vốn. (Nhĩ Anh).

- Nhiều tín hiệu tích cực trên thị trường bất động sản. (Phan Nam).

- Bức tranh thị trường lao động nửa đầu năm 2023: Đan xen gam màu sáng – tối. (Thu Hằng).

- Chủ động đón “làn sóng” du lịch cuối năm. (Khánh Vi).

- Để duy trì vị thế xuất khẩu: Mở rộng các thị trường mới. (Vũ Khuê).

- Chính sách kích cầu: Triển khai gấp nhưng không lạm dụng. (Anh Tú).

- Chính sách tài khóa trước sứ mệnh khôi phục tổng cầu. (Ánh Tuyết)

- Doanh nghiệp viễn thông tìm vùng phát triển mới. (Thủy Diệu).

- Việt Nam cần thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng trung hạn. (Vũ Khuê).

- Cuộc chiến chống lạm phát ở Mỹ và châu Âu chưa thể kết thúc. (An Huy).

- Vượt “bão” suy giảm tổng cầu, vực dậy tăng trưởng kinh tế. (Nhóm phóng viên).

