Dự án well-being Lakeside Village chính thức ra quân

SỰ KIỆN KICK-OFF BẤT ĐỘNG SẢN WELL-BEING LAKESIDE VILLAGE VỚI NHIỀU DẤU ẤN ĐẶC BIỆT

Dự án Lakeside Village Hoà Bình đã có màn “chào sân” bùng nổ khi thu hút hơn 300 chuyên viên tư vấn đến từ 5 đại lý phân phối uy tín trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc, bao gồm: Công ty Bất động sản Thế Kỷ, Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine, Công ty Cổ phần Tập đoàn My Second Home, Công ty Cổ phần Bất động sản SunCity Việt Nam, Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Phúc An Gia.

Tại buổi lễ, chủ đầu tư AGroup đã gây ấn tượng khi lần đầu tiên mang đến mô hình trải nghiệm tổng hoà 5 giác quan, khác biệt hoàn toàn so với những kết cấu chương trình đã từng có ở Việt Nam.

Dấu ấn của chương trình nằm ở việc ban tổ chức không chỉ để khách mời “chứng kiến” nghi thức Kick - off, công bố các chính sách bán hàng hấp dẫn mà còn giúp mọi người có những trải nghiệm độc đáo về cân bằng Thân - Tâm - Trí. Đây là giá trị cốt lõi của mô hình bất động sản well-being cũng như định hình cho phong cách sống tất yếu của thời đại.

Đầu tiên, khách mời sẽ hoà mình vào phiên chợ “Thân” Yên khi được check - in tại “vườn hoa Lakeside”, trong không gian mang đậm văn hoá bản địa, gắn liền với truyền thống lâu đời.

Dự án được xây dựng và phát triển tại tỉnh Hoà Bình - địa danh có đến 63.3% người dân tộc Mường. Chính vì vậy, Bảo tàng Mường với bộ sưu tập tranh triển lãm, hình ảnh 3D dự án, nhiều vật phẩm là di sản văn hoá sẽ trở thành minh chứng rõ nét về một dự án bất động sản được đầu tư không chỉ về quy mô mà còn gắn liền với những giá trị cao đẹp của cội nguồn, của thiên nhiên.

Chợ phiên “Thân” Yên là điểm nhấn nổi bật của sự kiện, với không gian mang đặc trưng văn hoá của người Mường.

Phần hai của buổi lễ nhấn mạnh vào những trải nghiệm “Tâm” Yên với các tiết mục nghệ thuật tương tác. Không phải là tiết mục văn nghệ truyền thống, AGroup đã mời giảng viên Pilates để hướng dẫn các bài tập nhằm nâng cao sức khoẻ và hỗ trợ tinh thần được thoải mái, thư giãn.

Bên cạnh đó, khán phòng như vỡ oà khi tiết mục nghệ thuật kết hợp violin - múa ca khúc Một vòng Việt Nam được trình diễn trên sân khấu. Bữa tiệc âm thanh và ánh sáng thực sự mãn nhãn với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam nói chung và tỉnh Hoà Bình nói riêng. Kết thúc nội dung này chính là nghi thức ra quân dự án hoành tráng và mãn nhãn.

Kỷ nguyên “Trí” Yên là phần đóng vai trò vô cùng quan trọng của sự kiện ngày hôm nay. Ông Nguyễn Cao Quý - Giám đốc kinh doanh dự án đã lên sân khấu để chia sẻ tầm nhìn cũng như kiến thức mới nhất về phong cách sống well-being cũng như bất động sản well-being, làm nổi bật sự phát triển, khơi thông trí tuệ con người mà mô hình này mang lại.

Đặc biệt, các chiến binh kinh doanh còn được biết thêm thông tin chi tiết về chính sách bán hàng bùng nổ mà Tập đoàn AGroup đưa ra dành riêng cho khách hàng, hệ thống đại lý phân phối và cả chuyên viên tư vấn.

LAKESIDE VILLAGE: CHỌN NGHỈ DƯỠNG, CHỌN WELL-BEING

Lakeside Village được xây dựng và phát triển tại ngay vị trí độc tôn giữa lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình với quy hoạch hơn 6 hecta, bao gồm 137 sản phẩm cao cấp số lượng giới hạn. Phải nhấn mạnh rằng, đây là dự án duy nhất tính đến thời điểm hiện tại theo mô hình resort 5 sao có đầy đủ pháp lý tại đây. Do đó, dự án được kì vọng sẽ trở thành một trong những resort sinh thái nghỉ dưỡng sáng giá nhất trên thị trường địa ốc nghỉ dưỡng ven đô.

Đây là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của hệ thống của AGroup, thể hiện tầm nhìn vĩ mô của chủ đầu tư trong việc xây dựng và kiến tạo lối sống chuẩn mực well-being.

Mỗi một công trình tại đây đều được chủ trương phát triển các tiện ích tốt nhất, nhằm đảm bảo mang đến cân bằng Thân - Tâm - Trí cho cộng đồng tinh hoa, lấy con người làm trọng tâm, cốt lõi và động lực để hoàn thiện. Theo đó, cư dân Lakeside Village sẽ được trải nghiệm hàng loạt các tiện ích đẳng cấp như bến du thuyền, onsen, spa, đảo lá phong, khách sạn 5 sao,... Điểm đặc sắc có 1-0-2 của dự án là yếu tố bản sắc đậm đà in dấu trong lối kiến trúc - nội thất, trong cả thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt thường ngày với yếu tố di sản Mường - Pháp.

Lakeside Village trở thành một trong những dự án tiên phong cho mô hình well-being tại Việt Nam với đầy đủ tiện ích Thân - Tâm - Trí.

Theo dự kiến từ phía chủ đầu tư, giai đoạn 1 của dự án sẽ được đi vào triển khai trong tháng 11/2024, song song với đó là sự kiện đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024 do Công ty Sen Vàng tổ chức với vai trò nhà tài trợ đăng cai.

Hiện tại, AGroup đã và đang đưa ra chính sách độc quyền dành cho những chủ nhân đầu tiên của các căn biệt thự, khi có thể chia sẻ doanh thu 50 - 50 từ khai thác lưu trú, 10% lợi nhuận từ khai thác vận hành theo điều kiện đã quy định.

Bảo chứng của chính sách hấp dẫn này chính là việc AGroup đã kí kết thành công với Best Western Premier Collection - thương hiệu khách sạn danh tiếng top 10 thế giới để quản lý và vận hành Lakeside Village.

Hơn thế nữa, thông qua buổi lễ kick-off, có thể thấy tầm nhìn mang tính vĩ mô của AGroup cũng như sự quyết tâm cao của các đại lý trong việc đặt nền móng và kiến tạo lối sống well-being chuẩn mực tại Lakeside Village.