Đừng để karaoke trở thành thảm hoạ

Thời gian vừa qua, những cơ sở, những quán, nhà hàng kinh doanh dịch vụ karaoke xảy ra hoả hoạn đã khiến dịch vụ này trở thành một thảm hoả trong đời sống xã hội hiện nay.

Vào tối 6/9, đã xảy ra vụ cháy quán karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy khiến 32 người thiệt mạng, đa số vì ngạt khói không chạy kịp. Lực lượng cứu hộ phải mất 24 giờ mới tìm kiếm hết nạn nhân.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng ngày 8/9/2022, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ ví vụ hỏa hoạn này là một thảm họa. Quả thật, đây là vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không phải lần đầu tiên xảy ra.

Trước đó vào năm 2016, một vụ cháy quán karaoke khác ở quận Cầu Giấy (tại số 68 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cũng làm 13 người tử nạn.

Rồi vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy) vào ngày 1/8/2022 đã để lại hậu quả nặng nề, thương tâm. Ba cán bộ, chiến sỹ Đội cảnh sát PCCC - Công an quận Cầu Giấy đã hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, dập tắt đám cháy.

Với hàng loạt vụ cháy với tính chất ngày càng nghiêm trọng như vậy, theo ông Tạ Quang Hạ, cơ quan chức năng phải gióng lên hồi chuông cảnh báo…

Và như đã nói, Karaoke là ngành dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Trước hết phải bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Đó là những quy định khá chặt chẽ cả về cơ sở vật chất lẫn cách lắp đặt trang thiết bị phòng chống cháy, thoát hiểm… để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh, cho người phục vụ, người sử dụng dịch vụ …

Tại cuộc họp báo sáng ngày 8/9/2022 tại Bình Dương, đại diện cơ quan PCCC tỉnh này cho biết, quán karaoke An phú được thiết kế 1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng với tổng diện tích sàn là 1.500m2. Toàn bộ quán chia làm 29 phòng hát, một nhà kho. Các vị có trách nhiệm ở Tp Thuận An cũng nhấn mạnh rằng quán karaoke này có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan về an toàn PCCC được cấp năm 2019, 2021 và 2022.

Họp báo sáng ngày 8/9/2022 tại Bình Dương

Vậy tại sao một cơ sở kinh doanh theo công bố là có đầy đủ các giấy tờ vẫn gây nên thảm họa lớn đến như vậy? Các điều kiện quy định không còn phù hợp nữa hay việc cấp giấy chứng nhận không chuẩn mực và đúng như quy định an toàn phòng chống cháy nổ hiện hành?

Trả lời các câu hỏi này không khó và nhiều người đã tỏ rõ sự nghi ngờ khi nhìn thực trạng của một số quán Karaoke hiện nay. Nhiều người cho rằng quán Karaoke được thiết kế một cầu thang máy, một lối đi bộ, với chất liệu cách âm, khi cháy tạo nhiều khói độc thì khác gì cái nguồn họa nếu hỏa hoạn xảy ra.

Nếu các phòng Karaoke đều có lối ra ban công, từ ban công có cầu thang thoát hiểm ra bên ngoài như quy định thì hậu quả có xảy ra cũng sẽ được giảm thiểu? Những điều kiện như thế có được châm chước khi các cơ quan quản lý đến kiểm tra hay không?

Hầu như các ngành dịch vụ kinh doanh có điều kiện đều rất nhạy cảm, nhất là những ngành nghề mang đến lợi nhuận cao. Nhiều chủ kinh doanh sẽ không ngần ngại đưa “phong bì” để vượt qua những quy định.

Và do vậy cần phải làm rõ trách nhiệm của chủ hàng và cả người cấp phép khi điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn. Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh, nhấn mạnh rằng cần siết lại công tác quản lý, giám sát phòng cháy chữa cháy.

“Những vụ cháy này ban đầu chỉ là cháy nhỏ, nếu không dập nhanh và xử lý sớm sẽ gây thảm họa như chúng ta đã thấy", ông An nói. Theo ông, để xảy ra vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng như ở Bình Dương, cần xem xét những cá nhân, tổ chức liên quan, ai sai phạm hoặc có yếu tố tiêu cực phải xử nghiêm.

Sáng 11/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tình hình và kết quả điều tra ban đầu vụ án hình sự cháy tại quán karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2.

Ngay sau khi vụ cháy ở Bình Dương xảy ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Trong đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Mọi thảm hoạ, mọi thảm kịch đều có thể được ngăn chặn từ sớm và giảm thiểu tác hại đến mức thấp nhất nếu những người cấp phép, kiểm tra điều kiện kinh doanh, chủ nhà hàng karooke có tinh thần trách nhiệm cao.