Họp báo công bố thông tin chính thức về vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 33 người chết tại Bình Dương

Sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức thông tin về vụ cháy tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An). Liên quan đến vụ cháy tại quán karaoke An Phú hiện có nhiều nguồn tin khác nhau, trong đó có một số thông tin lan truyền trên mạng gây nhiễu loạn.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Bình Dương sẽ thông tin sơ bộ thiệt hại về tài sản do vụ cháy gây ra, công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cũng như các hoạt động chăm sóc, theo dõi, điều trị người bị nạn liên quan đến vụ cháy.

Vấn đề được đặc biệt quan tâm hiện nay là việc thẩm định cấp phép ra sao, khi cơ sở này được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp "giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy", và liên tục được kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy vào các năm 2019, 2021, 2022 (cơ sở hoạt động từ năm 2016).

Tuy được cấp phép đầy đủ nhưng khi hỏa hoạn xảy ra thì tòa nhà không có lối thoát hiểm, toàn bộ mặt tiền và xung quanh ngôi nhà hầu như bị bịt kín. Tòa nhà rất lớn với 30 phòng hát nhưng chỉ có 1,2 cửa sổ ở 1 bên hông nhà. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy phải đục tường để chữa cháy.

Liệu nguyên nhân không có lối thoát hiểm nên số nạn nhân bị "mắc kẹt" rất lớn và tử vong tới 33 người.

Dự kiến, tại cuộc họp báo, các cơ quan báo chí sẽ được thông tin nội dung liên quan đến điều kiện cấp phép hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; công tác quản lý địa bàn và khắc phục hậu quả vụ cháy; hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6-9, một đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng gây nên vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lực lượng chữa cháy sau nhiều giờ chiến đấu với giặc lửa đã cứu được một số người, tuy nhiên thiệt hại vẫn rất lớn, tính đến 21 giờ tối qua, đã có 33 người chết, nhiều người khác bị thương.

Được biết, Cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú có địa chỉ tại số 166C, đường Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú do ông L.A.X. (42 tuổi, ngụ phường An Phú, TP.Thuận An) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 có 3 tầng, gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu và 1 sân thượng, trong đó có 29 phòng hát karaoke đã hoạt động từ năm 2016 đến nay, có đăng ký đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan.