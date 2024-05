Eximbank “mạnh tay” hỗ trợ gói vay bất động sản hấp dẫn

TRIỂN VỌNG MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Trong nửa đầu năm 2024, thị trường bất động sản đang ghi nhận những tín hiệu tích cực cả về tổng cung và tổng cầu. Những chính sách tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và nguồn vốn của Chính phủ đã giúp cho doanh nghiệp bất động sản và nhà đầu tư dần lấy lại niềm tin, vượt qua khó khăn và thúc đẩy thị trường tăng trưởng vững chắc hơn. Dự báo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) cho biết, thị trường bất động sản được kỳ vọng phục hồi rõ nét từ cuối quý 3/2024.

Song song với việc nguồn cung được cải thiện, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng trở lại. Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản toàn quốc trong 4 tháng đầu năm 2024 tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo nghiên cứu về chỉ số về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của đơn vị này cũng ghi nhận có đến 65% người được hỏi cho biết họ vẫn dự định mua bất động sản trong vòng 1 năm tới, trong đó mua đầu tư chiếm tỷ trọng 60%, 48% mua do cần thêm không gian sống, 22% mua nhằm tăng thêm diện tích sở hữu. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 cũng tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023 nhờ mức độ hài lòng về tiềm năng tăng giá bất động sản được cải thiện, lãi suất vay mua nhà và các chính sách thị trường phù hợp.

Bên cạnh đó, trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, bất động sản vẫn được coi là một trong những kênh đầu tư hiệu quả, bền vững và tiềm năng sinh lời cao so với nhiều loại hình đầu tư khác. Theo các chuyên gia, nhu cầu về nhà ở luôn ở mức cao do tốc độ gia tăng dân số, sự phát triển của các đô thị và xu hướng nâng cao chất lượng cuộc sống. Bất động sản cũng là kênh đầu tư có tính thanh khoản cao, khả năng chống chịu tốt trước lạm phát và mang lại dòng thu nhập thụ động ổn định. Hiện nay, đất nền, chung cư và bất động sản công nghiệp là ba loại hình bất động sản đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư bởi tiềm năng phát triển và lợi nhuận hấp dẫn.

NGÂN HÀNG THAM GIA KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNG

Mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn, nhưng theo Ngân hàng Nhà nước, cho vay bất động sản vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong tăng trưởng tín dụng của nhiều ngân hàng. Các ngân hàng tung ra nhiều chương trình hạ lãi suất vay mua nhà hấp dẫn nhằm tạo cơ hội cho người dân và nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và dễ dàng hơn.

Điển hình, Eximbank là một trong những ngân hàng nhanh chóng đưa ra gói vay siêu ưu đãi đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Gói vay được tích hợp nhiều quyền lợi cho khách hàng, bao gồm: lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/ năm, hỗ trợ mức vay lên đế 85% giá trị tài sản, đồng thời linh hoạt chứng từ nguồn thu nhập lên đến 10 tỷ. Thời gian cho vay của gói vay này cũng được đánh giá là dài nhất trên thị trường lên đến 40 năm và miễn trả gốc tới 7 năm, giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính và dễ dàng lên kế hoạch trả nợ hợp lý trong tương lai. Đặc biệt, Eximbank cũng tối ưu quy trình hỗ trợ thủ tục vay đơn giản và phê duyệt giải ngân nhanh chóng chỉ trong vòng 8 giờ.

Đại diện Eximbank cho biết, gói vay bất động sản của ngân hàng được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản giảm là một cơ hội tốt để các nhà đầu tư nhanh chóng đón đầu các xu hướng đầu tư bất động sản và tìm kiếm các cơ hội mới trong thời gian tới. Đồng thời, đối với khách hàng có nhu cầu sở hữu nhà, gói vay cũng là giải pháp tối ưu giúp khách hàng giảm áp lực tài chính và hiện thực hoá ước mơ an cư, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và tăng khả năng đầu tư tích luỹ khi cần thiết.