Far Eastern Polytex Việt Nam đồng hành cùng AEONMALL Việt Nam thu gom và tái chế chai nhựa

Với trụ sở chính đặt tại Đài Loan, Far Eastern Polytex Việt Nam (FEPV) trực thuộc Far Eastern New Century (FENC) là nhà sản xuất đã đi tiên phong trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn hơn 30 năm. Trở thành một trong những công ty hàng đầu lớn nhất thế giới về sản xuất nhựa tái chế PET đạt tiêu chuẩn thực phẩm với hệ thống các nhà máy sản xuất trải dài khắp Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam và Hoa Kỳ…, đồng thời đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của FDA Hoa Kỳ, EFSA của EU và FDA của Đài Loan.

FENC đã và đang là đối tác toàn cầu và đáng tin cậy các thương hiệu nước giải khát trên con đường hướng tới sứ mệnh xanh, cung cấp các giải pháp tái chế rác thải nhựa PET trên Đất liền, Đại dương và cả Không khí. Năm 2021, FENC tái chế hơn 20 tỷ chai PET và giảm hơn 580.000 tấn khí thải CO₂ ra môi trường.

Các em bé hoạt động tái chế bảo vệ môi trường tại AEON Mall Tân Phú năm 2022.

Đây là năm thứ hai FEPV và AEON Mall hợp tác thu gom chai PET và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Tại sự kiện năm 2022, đã đạt được kết quả ấn tượng với sự tham gia của khoảng 9.000 người và hơn 21.000 chai PET được thu gom. Năm 2023 không chỉ lan tỏa chuỗi hoạt động ý nghĩa tại miền Nam, FEPV và AEON Mall còn mở rộng hợp tác với AEON MALL Long Biên và Hà Đông. Tổng số quà tặng từ Far Eastern trong chương trình lần này lên đến 5,500 đôi vớ, được sản xuất 100% nguyên liệu chính từ chai nhựa PET đã qua sử dụng

Đặc biệt, duy nhất tại AEON Bình Tân, năm nay cùng với đối tác, Far Eastern mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới về máy tái chế nhựa thông minh thu gom và xử lý chai nhựa PET. Chương trình máy tái chế thông minh đã được áp dụng thành công tại rất nhiều nơi như Nhật Bản, Đài Loan, và nay đã đến Việt Nam.

Với kinh nghiệm hơn 3 thập kỷ trong lĩnh vực tái chế và ứng dụng nhựa PET, FENC đã thành công mở rộng dấu ấn của mình tại Việt Nam trong hơn 8 năm qua và không ngừng nỗ lực hướng đến sự phát triển bền vững, FEPV đã và đang đẩy mạnh sản xuất tái chế từ chai PET để hướng tới mục tiêu Việt Nam xanh, sạch và đẹp.

Talkshow tuyên truyền thu gom và tái chế chai PET tại AEON MALL Bình Tân năm 2022.

Dự án nhà máy tái sinh PET đặt tại Bình Dương, với công suất lên tới 35,000 tấn một năm sẽ được vận hành cuối năm 2023, đây là dự án tái sinh PET lớn nhất cả nước ở hiện tại. Nhân ngày môi trường thế giới 05/06, với chủ đề “tái chế rác thải, kiến tạo tương lai 2023” cùng với các đối tác Tetra Pak, Corelex, ECO Việt Nam và Tagom nhằm lan rộng các hoạt động thu gom rác thải, trao đổi quà và cùng hướng đến nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phân loại và đặc biệt tái chế rác thải nhựa PET đến cộng đồng.

Thông qua chuỗi sự kiện, khách hàng sẽ được tham gia các hoạt động đổi chai nhựa PET để đổi lấy vớ với nguyên liệu sản xuất chính được làm từ 100% nhựa PET tái sinh từ Far Eastern Đài Loan; bên cạnh đó còn có các trò chơi, những câu hỏi bổ ích nhằm mang tính giáo dục dành riêng cho các bé về môi trường, phân loại và tái chế. Đồng thời hợp tác cùng AEON MALL chia sẻ kinh nghiệm tái chế để biến rác thải tưởng chừng như bỏ đi thành các sản phẩm có giá trị cao.

“Chung tay vì sự bền vững”, chúng tôi, Far Eastern luôn cố gắng đóng góp cho kinh tế và bảo vệ môi trường Việt Nam trong, xanh, sạch, đẹp.