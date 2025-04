Dự án quần thể du lịch 35.000 tỷ tại Thanh Hoá bắt đầu triển khai

Ngày 26/4, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, các tỉnh Ninh Bình, đại diện nhà đầu tư, các ban ngành và nhân dân trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên với tên gọi “Huyền tích Am Tiên- Legend of Am Tiên” được triển khai tại khu vực núi Nưa, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa – động Am Tiên, địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa hào hùng của Bà Triệu. Nơi đây, cùng với núi Bà Đen (Tây Ninh) và núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), được ghi nhận là một trong ba huyệt đạo thiêng của nước Việt Nam, nơi khí thiêng hội tụ, trời đất giao hòa.

Vị trí đặc biệt này đưa Huyền tích Am Tiên trở thành một dự án có sứ mệnh vô cùng thiêng liêng: tôn vinh và gìn giữ giá trị văn hoá lịch sử mà hiền nhân để lại cho các thế hệ mai sau; đồng thời cũng là nơi để thế hệ mai sau tưởng nhớ các bậc hiền nhân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới công lao của những người đã dựng xây mảnh đất này.

Máy móc trang thiết bị được huy động để thực hiện dự án

Toàn bộ dự án Huyền tích Am Tiên sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian từ năm 2027 - 2030. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đưa tuyến cáp treo vào vận hành vào năm 2027. Giai đoạn 2 Sun Group phấn đấu hoàn thiện hạng mục tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục triển khai song song, hướng tới cán đích đồng loạt vào năm 2030.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đánh giá "Đây là sự kiện có ý nghĩa khẳng định tiềm năng, thế mạnh và kết quả quan trọng trong nỗ lực phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh để phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại xứ Thanh đã và đang không ngừng hoàn thiện với các trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, đưa Thanh Hóa tiến vượt bậc để trở thành thủ phủ du lịch mới của Việt Nam.”

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết: “Dự án Am Tiên được Sun Group đặt tâm huyết và xem như một sứ mệnh văn hóa. Bởi đây không đơn thuần là việc đánh thức một vùng đất linh thiêng, mà là kiến tạo một trung tâm du lịch văn hóa – tâm linh mang tầm vóc quốc tế. Với Sun Group, mỗi công trình là một cam kết dài hạn đồng hành cùng địa phương, không chỉ nâng tầm điểm đến, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch – văn hóa bền vững. Chúng tôi tin rằng, từ Am Tiên, Thanh Hóa sẽ có thêm một biểu tượng mới, để vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh: Dự án quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên là dự án thương mại kết hợp du lịch tâm linh và văn hóa. Đây là nơi linh thiêng, nơi giao hòa sinh khí của đất trời, gọi là “huyệt đạo quốc gia”.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong rằng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân vùng dự án tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, cơ bản nhất để dự án hoàn thành tốt, đạt được tiến độ như đặt ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ

Tập đoàn Sun Group với kinh nghiệm, truyền thống và cái tâm của mình trong các dự án tâm linh, và đặc biệt là với Thanh Hóa - vùng đất địa linh nhân kiệt, cũng coi đây là một trong các dự án trọng tâm để tập trung các nguồn lực, hoàn thành dự án đúng như kỳ vọng và kế hoạch đặt ra.