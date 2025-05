Doanh thu du lịch tỉnh Ninh Bình đạt hơn 6.000 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, với 5,6 triệu lượt khách du lịch trong 4 tháng qua, đã tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 1,052 triệu lượt, tăng 24,53%; số ngày khách lưu trú ước đạt gần 1,117 triệu ngày khách, tăng 19,33%.​

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong giai đoạn này ước đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 31,02% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động lưu trú đạt trên 377 tỷ đồng, tăng 21,22%; hoạt động nhà hàng đạt trên 2.664 tỷ đồng, tăng 18,05%; hoạt động vận chuyển đạt trên 707 tỷ đồng, tăng 24,34%. Đáng chú ý, doanh thu từ vé tham quan đạt gần 462 tỷ đồng, gấp 1,5 lần; bán hàng hóa, quà lưu niệm đạt trên 838 tỷ đồng, tăng 46,02%; các dịch vụ khác tổng thu đạt trên 1.008 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Với chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu”. Các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chủ động tổ chức các hoạt động phục vụ du khách, nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu các sản phẩm du lịch mới. Đồng thời, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.​

Giá cả các dịch vụ được niêm yết công khai và bán đúng giá, tránh tình trạng "chặt chém" gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương. Các đơn vị cũng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc, đặc biệt tại các khu, điểm du lịch lớn. Các phương tiện phục vụ du lịch đảm bảo đầy đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn.​

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch.​

Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Sở Du lịch tỉnh tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, chuẩn bị nhân lực, đảm bảo đầy đủ mọi nguồn lực phục vụ khách du lịch với điều kiện tốt nhất.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tập trung tăng cường quản lý và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch, thực hiện tốt các quy định về ứng xử văn hóa, văn minh với du khách, góp phần thu hút đông đảo lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan.​

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Ninh Bình tổ chức nhiều sự kiện du lịch và lượng khách du lịch đến địa phương sẽ tương đối lớn. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và văn minh lịch sự trong các hoạt động du lịch, Sở Du lịch tỉnh này yêu cầu Ban quản lý các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như đã nêu trên.​

Với những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Ninh Bình đang trên đà phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.