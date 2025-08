FPT đứng đầu trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam 2025

Mới đây, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet đã tổ chức Lễ công bố Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) năm 2025. Theo đó, FPT lần đầu vượt qua các ngân hàng lớn, đứng vị trí số 1 trong danh sách VIX50.

Kết quả này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong nhận thức của thị trường về các doanh nghiệp công nghệ. Việc FPT vượt qua các ngân hàng lớn để dẫn đầu Top 50 công ty đại chúng uy tín đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Điều này phản ánh sự thay đổi trong nhận thức về giá trị và tiềm năng của các doanh nghiệp công nghệ. FPT đã vượt trội cả về đánh giá tài chính lẫn truyền thông, khẳng định vị thế tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

FPT đứng ở vị trí số 1 trong Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả.

Là công ty công nghệ thông tin Việt Nam đầu tiên niêm yết và là một trong 30 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam (VN30), FPT luôn đảm bảo tăng trưởng kinh doanh ổn định, minh bạch hóa thông tin, đảm bảo quyền lợi cao nhất của Cổ đông và các bên liên quan.

6 tháng đầu năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 32.683 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.166 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,4% và 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.432 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7%, EPS (Earning Per Share) đạt 3.007 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 19,6% so với năm trước.

FPT luôn chủ động thực hiện hiệu quả các hoạt động công bố thông tin, đối thoại minh bạch và xây dựng niềm tin với cổ đông, qua đó không chỉ nâng cao hình ảnh doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố uy tín và tính minh bạch cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc FPT dẫn đầu bảng xếp hạng VIX50 là minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển trọng tâm phát triển của nền kinh tế Việt Nam sang các ngành có hàm lượng tri thức cao. Với sự hỗ trợ từ các chính sách như Nghị quyết 57 và Nghị quyết 193, ngành công nghệ thông tin – viễn thông đang trở thành động lực trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG TOP 5 NGÀNH TIỀM NĂNG NHẤT 2025

Theo khảo sát, công nghệ thông tin – viễn thông nằm trong Top 5 ngành tiềm năng nhất năm 2025, với gần 47% chuyên gia đánh giá tích cực. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trong đó FPT là đại diện tiêu biểu, khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực và toàn cầu.

Lý do công nghệ thông tin – viễn thông được ưa chuộng là tính ít bị ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan. Dịch vụ công nghệ thông tin thuộc nhóm ngành ít tổn thương trong thương mại quốc tế. Chiến tranh thương mại thậm chí còn thúc đẩy doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành. Tiến trình chuyển đổi số toàn cầu khó có khả năng bị cản trở bởi bất ổn địa chính trị. Ngược lại, các doanh nghiệp còn tăng cường ứng dụng công nghệ để đối phó rủi ro chi phí, biến công nghệ thành lựa chọn chiến lược.

100% DOANH NGHIỆP ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ KIẾN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Một điểm đáng chú ý trong khảo sát của Vietnam Report là 100% doanh nghiệp đại chúng đều xác định đầu tư công nghệ và chuyển đổi số là chiến lược ưu tiên hàng đầu trong năm 2025. FPT với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này đã thể hiện rõ năng lực dẫn dắt thị trường, không chỉ bằng sản phẩm, dịch vụ mà còn bằng tư duy chiến lược.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu, công nghệ không còn là khoản đầu tư bổ sung mà trở thành yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, phân tán rủi ro và mở rộng không gian tăng trưởng, đồng thời là đòn bẩy quan trọng để phục hồi, tái cấu trúc và tạo đà phát triển lâu dài.

Tỷ lệ doanh nghiệp đại chúng ưu tiên chiến lược phát triển bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội. này đã tăng gần gấp đôi (từ 22,2% lên 56,7%), cho thấy bước chuyển rõ rệt từ tư duy “nên làm” sang “phải làm”. Trong bối cảnh tiêu chuẩn ESG ngày càng đóng vai trò như một “giấy thông hành” - điều kiện tiên quyết để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc chủ động tái định hình giá trị cốt lõi, chuẩn hóa quản trị, nâng cao năng lực tuân thủ và minh bạch thông tin đang là yếu tố sống còn để doanh nghiệp bước vào “sân chơi” rộng lớn hơn. Đây chính là cơ sở để doanh nghiệp phân tán rủi ro từ việc phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ, tạo nền tảng phát triển bền vững trong một môi trường kinh doanh khắt khe hơn về chuẩn mực và thay đổi về quy mô, tính chuyên nghiệp của các chủ thể tham gia thị trường.

Năm 2024, lần đầu tiên FPT tách riêng Báo cáo ESG và công bố định hướng ESG với các chương trình hành động và mục tiêu rõ nét. Đặc biệt, FPT đã đưa ra cam kết tiên phong ở Việt Nam trong các hoạt động nhằm giảm tác động phát thải khí nhà kính đạt Net Zero vào năm 2040 và có ảnh hưởng tích cực tới môi trường sống, làm việc và học tập của hơn 01 triệu người lao động đến năm 2035. Đồng thời, FPT cũng khẳng định ESG là yếu tố quan trọng tạo thêm sức mạnh để FPT phát huy giá trị cốt lõi tiếp tục thực hiện sứ mệnh Tập đoàn toàn cầu trường tồn và hạnh phúc.

FPT cũng là một trong những doanh nghiệp có chiến lược truyền thông bài bản, chủ động và tích cực. Theo phân tích của Vietnam Report, các chủ đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và minh bạch thông tin đang ngày càng được quan tâm, phản ánh sự trưởng thành của thị trường và kỳ vọng cao hơn từ nhà đầu tư. Đặc biệt, chủ đề Quản trị liên tục gia tăng tỷ trọng qua ba năm gần nhất, phản ánh mức độ quan tâm ngày càng cao đến minh bạch, trách nhiệm xã hội, kiểm soát nội bộ và vai trò chiến lược của hội đồng quản trị, nhất là khi thị trường biến động và Việt Nam hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán.

FPT với việc dẫn đầu bảng xếp hạng đã chứng minh sức mạnh của chiến lược truyền thông chủ động. Việc duy trì mức độ phủ sóng tích cực giúp giảm chi phí huy động vốn và củng cố niềm tin nhà đầu tư.