Ngăn chặn kịp thời lừa đảo 120 triệu đồng qua hình thức tuyển cộng tác viên trên mạng

Ngày 4/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, một vụ lừa đảo chiếm đoạt 120 triệu đồng trên không gian mạng vừa được đơn vị này kịp thời phối hợp ngân hàng ngăn chặn.

Đối tượng lừa đảo thường đăng tin tuyển cộng tác viên qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram với nội dung hấp dẫn: tuyển cộng tác viên làm tại nhà – thu nhập từ 300.000 đến 2 triệu/ngày và không cần kinh nghiệm…

Cụ thể vào ngày 30/7, thông qua mạng xã hội Facebook, ông Nguyễn M.C (trú ở xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa) kết nối quan hệ với một số tài khoản quảng cáo tuyển dụng cộng tác viên mua bán hàng trực tuyến, không cần kinh nghiệm và cam kết chi trả hoa hồng khá hấp dẫn.

Do tin tưởng công việc "nhẹ nhàng" thật sự nên ông C thuận tình và được hướng dẫn truy cập vào một đường link để tạo đơn hàng, thanh toán tiền hàng, sau đó hệ thống sẽ hoàn trả lại tiền đã thanh toán, kèm theo hoa hồng cao.

Ngày 2/8, ông C đã tạo đơn hàng và đã thanh toán 40 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng lạ chỉ định, nhưng không thấy hệ thống giao dịch hoàn lại tiền hàng và chi trả hoa hồng như đã cam kết. Ông C liên lạc thì nhận được phản hồi là “do hệ thống bị lỗi”, cần phải tạo đơn hàng khác để lấy lại số tiền đã chuyển, nếu không sẽ mất 40 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã khiến cho ông C hai lần chuyển thêm 80 triệu đồng, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên 120 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng tiếp tục câu nhử ông C nộp thêm 100 triệu đồng để mở lại tài khoản khác mới có thể lấy lại toàn bộ số tiền hàng đã thanh toán và hoa hồng. Đến lúc này, ông C nghi ngờ lừa đảo nên trình báo vụ việc cho Công an xã Tu Bông.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Tu Bông, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) khẩn trương vào cuộc xác minh, phối hợp ngân hàng giữ lại toàn bộ số tiền 120 triệu đồng để làm thủ tục trả lại cho ông C.

BỊ LỪA GẦN 15 TỶ ĐỒNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUA APP NEEX

Cuối tháng 7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên đến 15 tỷ đồng. Theo đó, các nạn nhân được mời tham gia nhóm tư vấn chứng khoán online trên ứng dụng NEEX.

Thông thường, trong nhóm có một đối tượng tự nhận là “thầy” chuyên tư vấn đánh lên, đánh xuống mã chứng khoán rất chính xác. Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tượng cho người chơi thao tác lệnh trên tài khoản theo hướng dẫn luôn có lãi, đánh mã nào thắng mã đó.

Để tăng mức độ uy tín, bên cạnh "thầy", còn có các thành viên khác đóng vai trò là "mồi nhử", "mối lái". Các thành viên trong nhóm này thuyết phục người chơi mở tài khoản cá nhân và nạp tiền đầu tư vào NEEX. Khi nhà đầu tư rút tiền lần 1, lần 2 với số lượng tiền ít (khoảng 5 triệu đồng) thì rút được ngay về tài khoản cá nhân.

Tuy nhiên, đến khi muốn rút số tiền lớn thì đối tượng yêu cầu nhà đầu tư phải đóng nhiều loại phí như phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân song cũng không rút được tiền. Sau đó, tài khoản của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt hết số tiền đã nạp nào và bị xóa khỏi nhóm do đối tượng quản lý.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các công việc online yêu cầu chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào; Cần cảnh giác với các lời mời làm cộng tác viên, việc nhẹ lương cao qua mạng xã hội;

Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, không nên tiếp tục chuyển tiền và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ; Không chia sẻ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ trên các nền tảng trực tuyến; Cần thường xuyên nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, sinh viên, người nội trợ… các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.