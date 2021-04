FPT Retail sẽ tham gia vào lĩnh vực trung gian tiền tệ?

Trong tài liệu phục vụ cho đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sắp diễn ra, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán FRT) dự kiến trình cổ đông kế hoạch bổ sung ngành hoạt động viễn thông không dây, hoạt động trung gian tiền tệ khác.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch bổ sung ngành hoạt động viễn thông không dây; hoạt động trung gian tiền tệ khác (chi tiết: chực hiện các dịch vụ ngân hàng thông qua môi trường số); hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).

Doanh nghiệp cho biết lý do bổ sung để thuận tiện trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với đối tác nhằm tối đa hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Chia sẻ với VnEconomy, đại diện FPT Retail cho biết, về ngành hoạt động viễn thông không dây thì FRT đang nghiên cứu cách làm mới để tham gia vào một phần trong chuỗi dịch vụ viễn thông, ví dụ như bán sim số chứ không tham gia việc xây dựng hạ tầng, hệ thống lõi mạng.

Còn hoạt động trung gian tiền tệ thì đây là lĩnh vực mới, FRT định hướng tương lai xa có thể như là agency của digital banking, tuy nhiên doanh nghiệp này cũng chưa có kế hoạch cụ thể. FPT Retail sẽ chia sẻ thông tin chi tiết khi bắt đầu triển khai cụ thể.

Trước đó, báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2021, FPT Retail cho biết đạt 4.665 tỷ, tăng 14% so với cùng kỳ và tăng 19% so với quý 4 năm 2020, hoàn thành 28% kế hoạch năm 2021. Trong đó doanh thu chuỗi Long Châu đạt 582 tỷ, tăng trưởng 144% so với cùng kỳ.

Về kênh online, doanh thu quý 1 năm 2021 đạt 1.348 tỷ đồng; tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020, và chiếm 29% tổng doanh số FRT. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng ấn tượng 265% so với quý 4 năm 2020, đạt 39 tỷ đồng và hoàn thành 32% kế hoạch năm 2021.

Nhà Bán lẻ dự kiến tiếp tục chú trọng đến việc tăng doanh thu của hệ thống cửa hàng bằng việc đưa vào các sản phẩm và loại dịch vụ mới như triển khai dịch vụ sim đồng thương hiệu; mở thêm 68 trung tâm laptop; các sản phẩm mới như đồng hồ, Surface…

Đối với thị trường dược phẩm, đơn vị kỳ vọng sẽ chiếm khoảng 30% thị phần kênh bán lẻ dược phẩm qua nhà thuốc trong 2 năm tới, mảng dược sẽ đóng góp khoảng 25% tổng doanh thu công ty ở mức hơn 5.000 tỷ đồng.