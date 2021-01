FPT Telecom báo lãi trước thuế đạt 2.074 tỷ, vượt 2,5% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom (mã FOX-UpCoM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.



Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần của FOX đạt 3.155 tỷ đồng, tăng 10,8% so với quý 4/2019; Doanh thu tài chính đạt 103,2 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ - trong khi đó, chi phí tài chính lại giảm 8,8% so với cùng kỳ còn 61,2 tỷ đồng.



Cũng trong quý 4, chi phí bán hàng tăng mạnh 44,6% lên hơn 517,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm nhẹ 2% xuống mức 550,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2020, FOX ghi nhận lãi sau thuế đạt 494,3 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 460,9 tỷ đồng - cùng kỳ lãi gần 380 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2020, doanh thu thuần của FOX đạt hơn 11.466 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ và đã thực hiện được 97% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.074 tỷ đồng, vượt 2,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.664 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.575 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản FOX tăng 2.750 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm đạt 16.081 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh (đây là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng) từ 4.173 tỷ lên gần 6.609 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/12/2020, nợ phải trả là gần 11.003 tỷ đồng, tăng 2.694 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm - trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn tăng 1.450 tỷ đồng lên 5.526 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 54,5 tỷ đồng so với đầu kỳ, xuống còn 243,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm gần 500 tỷ còn 1.082 tỷ đồng.

Ngày 22/1 vừa qua, FOX đã chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2020 với tỷ lệ 2.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, FOX đã chi khoảng 547 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông