“Game hóa” app ngân hàng: VPBank đã “quyến rũ” khách hàng như thế nào?

Một ứng dụng ngân hàng tích hợp hàng trăm tính năng sản phẩm, dịch vụ như VPBank NEO đòi hỏi người dùng phải mất thời gian để làm quen, và các mini game được tích hợp ra đời như một phương thức hữu hiệu để rút ngắn quá trình khám phá và sử dụng hiệu quả

ĐÔNG ĐẢO KHÁCH HÀNG HƯỞNG ỨNG

Hết giờ làm việc, anh Lý Thành Trung (Hà Nội) đang chuẩn bị về nhà thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ ngân hàng, thông báo anh đã trở thành chủ nhân may mắn nhận được giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt từ mini game “Hổ du hí - Rinh tiền tỷ”.

“Tôi đứng hình mất một lúc vì không hiểu tại sao lại nhận được khoản tiền thưởng game lớn như vậy. Sau tổng đài viên nhắc, tôi mới nhớ lại tối qua đã chơi game săn kho báu trên ứng dụng VPBank NEO”, anh Thành Trung mừng rỡ kể.

Theo đại diện VPBank, anh Trung không phải là người duy nhất tận hưởng niềm vui trúng thưởng khi chơi game “Hổ du hí - rinh tiền tỉ” trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO. Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 80 nghìn khách hàng nhận được quà từ VPBank trên tổng số hơn 125 nghìn người tham gia trò chơi, cùng với đó hơn 1,5 triệu lượt quay đã được tiến hành, lượng giao dịch online cũng tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện nhà băng này bổ sung, phiên bản đầu tiên năm 2021 của game nhập vai này đã tạo nên “cơn sốt” khi lôi cuốn hơn 200 nghìn lượt người tham gia, đạt hơn 4,36 triệu lượt chơi trên VPBank NEO. Còn năm nay mặc dù hành trình du hí của chú hổ vàng mới đi được 2/3 chặng đường nhưng đã gặt hái được những kết quả vô cùng tích cực khi số lượng khách hàng trúng thưởng nhiều hơn tổng của cả chương trình năm ngoái (70.000 người). Điều đó chứng tỏ sự hưởng ứng ngày càng đông đảo của khách hàng đối với VPBank NEO.

“Với đồ họa đẹp mắt, sound-track ấn tượng cùng cách chơi vô cùng đơn giản, chúng tôi hy vọng “Hổ du hí - rinh tiền tỉ” sẽ tiếp tục trở thành “mobile gamification” thân thuộc của mọi khách hàng khi giao dịch online cùng VPBank NEO. Với tốc độ khách hàng chơi và trúng thưởng như hiện nay, chương trình chắc chắn sẽ hết quà sớm hơn dự kiến”, vị đại diện nhấn mạnh.

CHÌA KHÓA DUY TRÌ VỊ THẾ DẪN ĐẦU

Theo các chuyên gia, VPBank sáng tạo ra trò game nhập vai này không đơn giản chỉ để người dùng giải trí, mà đó là cách để “quyến rũ” khách hàng tương tác, giao dịch nhiều hơn, trên ứng dụng của mình. Phương pháp này trên thế giới được gọi là “Game hóa app ngân hàng” (mobile gamification).

Hiểu một cách đơn giản, “game hóa” là việc tích hợp trò chơi vào trong ứng dụng, sử dụng yếu tố hào hứng của trò chơi để thu hút khách, biến những trải nghiệm vốn dĩ tẻ nhạt trên app ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn. Các hoạt động của người chơi có thể là giao dịch để kiếm lượt, kiếm huy hiệu, hoặc tích điểm, đua với bạn bè.

Dữ liệu từ các nghiên cứu và khảo sát xã hội cho thấy “game hóa app ngân hàng” đang là cách rất hiệu quả để nhiều tổ chức tín dụng thu hút người dùng, có thể tăng độ tương tác và thỏa mãn của khách hàng lên đến 30%. Điển hình như ngân hàng lớn nhất Singapore là DBS năm 2016 từng gặt hái nhiều thành công khi tích hợp vào ứng dụng ngân hàng số DBS Lifestyle một trò chơi tặng thưởng cho các chủ thẻ tín dụng với các ưu đãi từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau.

Hình thức tích hợp game trên app ngân hàng số được cho là cách thức thu hút khách hàng hiệu quả.

VPBank NEO là một nền tảng ngân hàng số “siêu ứng dụng”, chứa đựng lượng thông tin khổng lồ, đòi hỏi người dùng sẽ mất nhiều thời gian để làm quen. Và sáng kiến tích hợp các mini game được thiết kế trực quan, đồ họa đẹp, mang tính giải trí cao đi kèm một chút thử thách và quà tặng hấp dẫn đã khiến người dùng bị “hấp dẫn” mà chủ động tìm hiểu ứng dụng, nâng thời gian sử dụng ứng dụng lên trung bình gấp 3 lần so với trước khi có game.

Anh Thành Trung chia sẻ, trước đây anh chỉ dùng ứng dụng để chuyển tiền hoặc xem số dư tài khoản, thời lượng lưu lại trên app không nhiều, mỗi lần từ 1 - 2 phút. Tuy nhiên, từ khi VPBank triển khai các game nhập vai, anh đã vào app thường xuyên hơn để săn lượt chơi, tìm kiếm các cơ hội may mắn.

“Mở app ra chơi game tôi mới thấy cả một vũ trụ tính năng mà lâu nay vô tình bỏ qua. Chưa kể các thông tin liên quan đến ưu đãi chiết khấu hay khuyến mãi tặng quà hấp dẫn khác giờ mới thấy nó thực sự hữu ích. Chắc chắn từ giờ tôi sẽ cập nhật thường xuyên VPBank NEO hơn”, anh Trung khẳng định.

Đại diện VPBank cho biết, đối với ngân hàng, chẳng có gì quan trọng hơn việc khiến khách hàng vui vẻ và giữ tương tác. Đưa trò chơi vào ứng dụng chính là tăng chất xúc tác để khách hàng gắn bó lâu hơn, tìm hiểu và sử dụng nhiều tính năng hơn.

Và việc liên tiếp đưa ra những sáng kiến tích hợp game nhập vai để thu hút và giữ chân khách hàng đã giúp VPBank NEO luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và tiềm năng. Tính đến giữa năm 2022 đã có gần 3 triệu người đăng ký sử dụng nền tảng ngân hàng số, tăng mạnh 160% so với cùng kỳ, giao dịch qua VPBank NEO cũng tăng kỷ lục tới gần 80% so với cùng kỳ 2021. Đầu năm nay, VPBank NEO cũng được The Asian Banker vinh danh là ứng dụng Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2022.

Vào thứ 6 hàng tuần, VPBank sẽ công bố công khai danh sách khách hàng may mắn trúng giải, số lượng giải thưởng còn lại của mỗi loại trên website: https://www.vpbank.com.vn/hoduhirinhtienty/ để tất cả khách hàng có thể tra cứu thông tin. Toàn bộ phần tiền thưởng của trò chơi sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng trong vòng tối đa 45 ngày làm việc.