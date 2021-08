Gần 200 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai lên đường chi viện cho TP.HCM

Thông tin từ BS. Đào Xuân Cơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các y, bác sĩ tham gia đi đợt này là đội ngũ y bác sĩ tinh nhuệ, nòng cốt của bệnh viện. Đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm, từng tham gia chống Covid-19 tại các tâm dịch như: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Trong số thành viên tham gia đoàn có 60 bác sĩ và trên 100 điều dưỡng, cán bộ của các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng như cấp cứu, truyền nhiễm, tim mạch,…Tất cả các "chiến sĩ áo trắng" trong đoàn đều đã từng tham gia chống dịch, có kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Tại đầu cầu TP.HCM, Bệnh viện dã chiến số 16 đóng tại Quận 7 là địa bàn tác chiến của Bệnh viện Bạch Mai. GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh viện dã chiến số 16 có qui mô 3.000 giường. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tập trung hỗ trợ chuyên môn cho 500 giường hồi sức tích cực, điều trị cho 500 bệnh nhân nặng và thở máy.

Bệnh viện dã chiến được chia thành 5 khu: A, B, C, D và E. Khu A là khu hành chính - khu sạch dành cho công tác hội chẩn, họp. Khu B dành để tiếp nhận 500 bệnh nhân nặng và thở máy. Khu C, D, E dành để tiếp nhận 2.500 bệnh nhân có bệnh nền nhiễm Covid-19. Toàn bộ trang thiết bị từ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang - nơi trước đó dùng để điều trị bệnh nhân Covid - với hơn 100 giường điều trị tích cực đã lên đường từ 6h sáng chủ nhật ngày 1/8, dự kiến tối 2/8 sẽ vào đến nơi và triển khai lắp đặt ngay. Bên cạnh đó, còn có 3 xe X.quang di động đã từng theo Bạch Mai chống dịch các nơi đã vào TP.HCM để đảm bảo cho việc di chuyển bệnh nhân và lắp đặt máy móc sao cho hiệu quả nhất.

Phát biểu động viên tinh thần gần 200 chiến sĩ áo trắng trước giờ “xuất kích”, GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp đã nhiệt thành hưởng ứng lời hiệu triệu của Tổng Bí Thư, của Chủ tịch nước, của Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Y tế: “Công tác điều trị cho bệnh nhân Covid khác hoàn toàn so với công tác chuyên môn hàng ngày. Chúng ta sẽ mặc quần áo bảo hộ làm việc trong điều kiện thời tiết nóng, không điều hòa. Do vậy công việc sẽ hết sức vất vả. Chúng ta chưa biết ngày nào trở lại Hà Nội. Chỉ khi dịch hết chúng ta mới về”.

Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên sẽ sát cánh và hỗ trợ đoàn một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực vật chất, tinh thần để đảm bảo cho các cán bộ ở trong TP.HCM yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. GS. Quang Tuấn nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là phải bảo vệ chính mình trong quá trình chăm sóc bệnh nhân Covid. Điều kiện tiên quyết và sống còn là chúng ta phải đảm bảo an toàn cho từng cá nhân. Nghiêm túc chấp hành nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, an toàn cho đoàn công tác cũng như các đồng đội từ rất nhiều tỉnh tham gia cùng chúng ta. Sức khỏe là điều kiện số 1, điều kiện tiên quyết để chúng ta thành công trong công cuộc chống và dập dịch ở TP.HCM”.

ThS. Ngô Đức Hùng, Trung tâm Cấp A9, Bệnh viện Bạch Mai thay mặt đoàn công tác tâm sự: “Bất kể nơi nào có dịch đều có quân A9 và các nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai. Dịch Covid đã sang năm thứ 2, bước sang làn sóng thứ 4, chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với làn sóng lớn như lần này. Theo lời kêu gọi của Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi lại sẵn sàng lên đường, tiếp tục làm nhiệm vụ”.

Hiện tại Bệnh viện Bạch Mai đã có 3 đoàn quân Nam tiến. Đoàn thứ nhất đã lên đường cách đây 3 tuần đến Đồng Nai để lập bệnh viện hồi sức; đoàn thứ thứ hai tham gia công tác ở Cần Thơ, Bạc Liêu; cách đây một tuần bệnh viện đã bắt đầu cử cán bộ vào TP.HCM. Cũng theo Phó giám đốc bệnh viện, thời gian tới sẽ tiếp tục có những đoàn quân chi viện miền Nam. "Rất nhiều cánh tay của các y bác sĩ của bệnh viện đã giơ lên sẵn sàng lên đường, nếu miền Nam cần chúng tôi sẽ tiếp tục cử thêm các y bác sĩ vào," PGS Cơ nêu quyết tâm.

Đội quân áo trắng thiện chiến, tinh nhuệ trên đủ tất cả mọi chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai sẽ tác chiến ngay khi đến TP.HCM.

Được biết, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN7223 do Vietnam Airlines khai thác đã khởi hành vào chiều nay (2/8) từ sân bay Nội Bài đến Tân Sơn Nhất với toàn bộ hành khách là cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai tham gia chống dịch tại TP.HCM. Đây là chuyến bay “tốc hành” mà Vietnam Airlines và Bệnh viện Bạch Mai phối hợp chuẩn bị, tổ chức trong tâm thế khẩn trương nhất nhằm hỗ trợ kịp thời TP.HCM trước tình hình dịch bệnh hiện nay.

Trước đó, sáng 1/8, hơn 10 tấn trang thiết bị y tế hiện đại như máy thở chức năng cao, máy lọc thận, monitor... và nhiều nhu yếu phẩm được chuyển từ ga Hà Nội vào TP.HCM bằng tàu hỏa, để lắp đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 tại quận 7 do Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm.