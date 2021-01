Giá tăng, Chủ tịch Novaland đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu

Ông Bùi Thành Nhơn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).



Theo đó, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland vừa thông báo đăng ký bán bớt 12 triệu cổ phiếu NVL - trong tổng số hơn 216,8 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,99% đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 12/1 đến ngày 10/2/2021.

Trước đó, giữa tháng 9/2020, ông Nhơn nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,33% sau khi thực hiện quyền mua 800.000 cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Hiện trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (7/1/2021), cổ phiếu NVL tăng trần lên 71.300 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo thị giá hiện nay, bán hết 12 triệu cổ phiếu ông Bùi Thành Nhơn thu về tầm 850 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 3/2020, Novaland ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 2.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng hơn bảy lần so với cùng kỳ, đạt 2.120 tỷ đồng chủ yếu do đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của Novaland đạt 3.803 tỷ đồng, bằng 40% doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 3.298 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ chủ yếu nhờ khoản doanh thu tài chính hơn 5.055 tỷ đồng được ghi nhận trong kỳ.

Được biết, HĐQT công ty thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn của công ty tại CTCP Nova Hospitality với mức đầu tư thêm tối đa là 4.598 tỷ đồng; sau đầu tư công ty nắm hơn 99% tại Nova Hospitality. Nguồn vốn đầu tư được lấy từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 và các nguồn khác của công ty. Thời gian thực hiện là trong năm 2021.