Giá thịt lợn giảm, CPI tháng 10 chỉ tăng 0,09%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10.

Tổng cục Thống kê cho rằng điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 0,09% so với tháng 12/2019, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó: CPI khu vực thành thị tăng 3,29%, khu vực nông thôn tăng 4,13% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 10 tháng năm 2020 tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 6 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; May mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,06%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,29%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; Giáo dục tăng 1,35%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,09%. Có 4 nhóm hàng giảm giá: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13%; Giao thông giảm 0,08%; Bưu chính viễn thông giảm 0,03%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,18%. Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình có mức giá ổn định.

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân làm tăng CPI trong tháng 10 là do thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tăng học phí năm học mới 2020-2021 theo lộ trình của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP khiến chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục tăng 1,52% so với tháng trước làm CPI chung tăng 0,08%.

Ảnh hưởng từ bão số 6, số 7 và số 8, các tỉnh miền Trung hứng chịu 3 đợt lũ liên tiếp vượt qua đợt lũ lịch sử năm 1979 và năm 1999. Mưa lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng về con người và tài sản. Theo đó, thiệt hại đến hoa màu làm cho giá rau tươi chung cả nước tháng 10/2020 tăng 1,86% so với tháng trước, tác động đến CPI chung tăng 0,04%.

Từ ngày 1/10 giá gas trong nước điều chỉnh tăng 6.000 đồng/bình 12 kg, tăng 1,77% so với tháng 9/2020 tác động đến CPI chung tăng 0,03%, do giá gas thế giới tăng 17,5 USD/tấn lên mức 377,5 USD/tấn.

Trong khi đó, giá thịt lợn giảm 2,84% so với tháng trước (giảm 2.000 đồng/kg – 3.200 đồng/kg) do nguồn cung trong nước tăng (ước tính tháng 10/2020 tổng số lợn tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước) làm cho giá lợn hơi trong nước giảm.

Giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm ngày 26/9 khiến bình quân tháng 10/2020 giá xăng dầu giảm 0,18% so với tháng trước làm giảm CPI chung khoảng 0,01%.

Giá các loại thịt gia cầm giảm 0,5% so với tháng trước do nguồn cung dồi dào.

Giá USD Mỹ tăng sau cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ông Joe Biden ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ, trước cuộc bầu cử ngày 3/11/2020. Thêm vào đó, chưa chắc chắn về khả năng thông qua gói kích thích kinh tế thứ 2 của Quốc hội Mỹ.



Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu, tỷ giá giữa VND và USD tháng 10/2020 tăng 0,07% so với tháng trước, giá USD bình quân ở thị trường tự do tháng này ở quanh mức 23.275 VND/USD.

Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng năm 2020 tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 2016.

Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 10 năm 2020 tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 1,88% so với cùng kỳ; 10 tháng năm 2020 so với cùng kỳ tăng 2,52%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, bình quân 10 tháng năm 2020 lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, giá xăng dầu tăng. Lạm phát cơ bản so cùng kỳ giảm dần từ mức 3,25% trong tháng 01/2020 về mức 1,88% trong tháng 10/2020. Điều này phản ánh kết quả của điều hành chính sách tiền tệ trong 10 tháng đầu năm.