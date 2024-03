Giá USD ngân hàng hạ nhiệt về cuối phiên, lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lên mức 2,5%/năm

Vào lúc 16 giờ ngày 28.3, tỷ giá USD ngân hàng thương mại giảm 20 đồng so với phiên sáng và giảm 10 đồng so với các phiên trước, neo ở 24.940 VND/USD.

Ngày 28/3/2024, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tăng 5 VND/USD so với phiên hôm qua, ở mức 24.003 VND/USD.

Cùng thời điểm 16 giờ ngày 28.3, giá USD trên thị trường tự do giảm 85 VND/USD chiều bán ra, ở mức 25.495 VND/USD.

Tỷ giá ngân hàng thương mại tăng 6-30 VND/USD tại các đơn vị, trong đó, nhiều ngân hàng niêm yết giá USD bán ra ở mức 25.000 đồng như ACB, VIB (25.080 VND/USD), SHB (25.000 VND/USD), TPBank (25.100 VND/USD).

Giá USD tại các ngân hàng lúc 16h 28/3/2024.

Chiều 28/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng VND dư thừa trong hệ thống thông qua phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 2,5%/năm, tăng 0,3 điểm % so với phiên 27/3. Có 6 thành viên tham gia và đều trúng thầu, tổng khối lượng trúng thầu là 4.600 tỷ đồng.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng 1,82% trong khi tỷ giá trên thị trường tự do tăng 3,22%.

Tại ngày 11/3, khi Ngân hàng Nhà nước hút tiền qua tín phiếu, tỷ giá “chợ đen” đã tăng 4,05% ytd, tỷ giá ngân hàng tăng 1,74% ytd.

Như vậy, sau 14 phiên Ngân hàng Nhà nước hút ròng với quy mô lên tới 168,9 nghìn tỷ đồng, giá USD chợ đen đã giảm 0,83 điểm %; tỷ giá tại các ngân hàng tăng nhẹ 0,08 điểm %.

Tốc độ tăng của tỷ giá từ đầu năm 2024 đến nay.

Thị trường vẫn đang chờ đợi các dữ liệu về lạm phát, thặng dư thương mại và thu hút FDI tác động trực tiếp tới tỷ giá, sẽ được Tổng cục Thống kê công bố vào ngày mai (29/3).

Số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho thấy tính đến ngày 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 3,93 tỉ USD, chiếm gần 63,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 970,8 triệu USD, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Báo cáo lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này cũng đang là yếu tố thúc đẩy cho sức mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới.

Tại cuộc họp chính sách tháng 3, các nhà hoạch định chính sách Fed đã củng cố lại dự đoán của họ về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay bất chấp đà tăng của lạm phát gần đây, đồng thời giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt của Fed.

Giới phân tích nhận định rằng, nếu lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed sớm được thực hiện thì áp lực tỷ giá USD/VND sẽ được giải toả.