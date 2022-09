Giá vàng thế giới tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/9), lấy lại mốc chủ chốt 1.700 USD/oz để mất trong phiên trước đó, nhờ đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ không có nhiều khác biệt so với dự báo. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (3/9) tăng nhẹ, chênh lệch co về dưới 18 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 14,3 USD/oz, tương đương tăng 0,84%, chốt ở 1.713,5 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco.com.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Sáu cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 315.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn một chút so với mức dự báo 318.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 8 tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước, lên mức 3,7%.

“Đồng USD giảm giá nhẹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống đã giúp giá vàng giải toả bớt áp lực mất giá. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi xu hướng mất giá của vàng”. Nhà phân tích Piero Cingari, Capital.com

Tuy nhiên, các nhà đầu tư và chuyên gia vẫn cho rằng đây vẫn là những con số phản ánh một thị trường việc làm đang thắt chặt, và Cục Dự trữ Fed sẽ không có lý do gì để sớm giãn tiến độ của cuộc chiến chống lạm phát.

Báo cáo việc làm tháng 8 có ý nghĩa quan trọng vì sẽ góp phần quyết định Fed có nâng lãi suất với bước nhảy 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 hay không. Báo cáo quan trọng tiếp theo chi phối quyết định lãi suất sắp tới của Fed là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, dự kiến công bố vào ngày 13/9.

Đồng USD có lúc lập kỷ lục mới của 20 năm ở mức hơn 109,7 điểm trong phiên ngày thứ Sáu, nhưng sau đó chốt phiên giảm còn 109,6 điểm. Khi USD rút khỏi đỉnh, giá vàng chớp nhanh cơ hội để hồi phục.

“Số liệu việc làm được công bố rất sát với kỳ vọng của thị trường. Giới đầu tư xem đây là những con số có lợi cho giá vàng, vì không cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động nhưng cũng không quá mạnh đến mức khiến Fed cứng rắn hơn. Giá vàng đang phục hồi nhờ lực mua đóng trạng thái bán khống”, nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định.

Ngoài sự giảm giá của đồng USD, giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống.

“Đồng USD giảm giá nhẹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống đã giúp giá vàng giải toả bớt áp lực mất giá. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi xu hướng mất giá của vàng”, nhà phân tích Piero Cingari của Capital.com nhận định.

Tính cả tuần, giá vàng thế giới giảm 1,5%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Giá vàng miếng trong nước giảm 150.000-200.000 đồng/lượng trong tuần này, tương dương giảm khoảng 0,3%.

Vàng đang đương đầu với sức ép mất giá từ việc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát. Lãi suất tưang làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank nói rằng trên phương diện kỹ thuật, giá vàng cần bứt phá khỏi mốc 1.770 USD/oz thì mới có thể bước vào một đợt phục hồi thực sự.

Tuần này, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng hơn 10 tấn vàng, đưa mức nắm giữ giảm còn 973,1 tấn vàng - thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Lúc hơn 10h trưa nay, website của Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 65,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,54 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 50.000 đồng/lượng và 40.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,95 triệu đồng/lượng và 51,7 triệu đồng/lượng, bằng với mức giá sáng qua.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 65,7 triệu đồng/lượng và 66,7 triệu đồng/lượng, giá mua vào giảm 150.000 đồng/lượng nhưng giá bán ra tăng 50.000 đồng/lượng.

Mức giá hiện tại của vàng thế giới tương đương gần 48,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 17,8-18 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 18,2-18,3 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.