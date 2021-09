Giá vàng chững lại, đợi báo cáo việc làm từ Mỹ

Giá vàng thế giới ít biến động đêm qua và sáng nay (1/9) do giới đầu tư thận trọng trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8 vào ngày thứ Sáu tuần này. Giá vàng trong nước cũng hầu như đi ngang.

Lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á theo giờ Việt Nam đứng ở 1.814,5 USD/oz, giảm 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng tăng 3,9 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,2%, đóng cửa ở 1.815,1 USD/oz.

Giá vàng chững do tỷ giá USD không có nhiều biến động. Đêm qua và sáng nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh tiếp tục dao động trong khoảng 92,6-92,7 điểm.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng không muốn mua bán vàng ở thời điểm hiện nay, mà muốn chờ tới khi có báo cáo việc làm tháng 8. Các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo có 750.000 công việc mới được tạo ra trong khu vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 8 và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 5,2% từ mức 5,4% của tháng 7.

Báo cáo việc làm được cho là sẽ ảnh hưởng nhiều đến chủ trương chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là kế hoạch cắt giảm chương trình mua tài sản, theo đó sẽ ảnh hưởng đến giá vàng.

“Nếu số liệu việc làm gây thất vọng, giá vàng có thể tái lập những mức đỉnh gần đây, thậm chí lên ngưỡng 1.900 USD/oz”, nhà nghiên cứu Hareesh V thuộc Geojit Financial Services nhận định với hãng tin Reuters. Ngược lại, ông Hareesh nói rằng giá vàng có thể giảm sâu nếu báo cáo việc làm tốt hơn dự báo.

Thị trường vàng thế giới đã kết thúc tháng 8 với mức giá gần như đi ngang so với đầu tháng, do sự tác động giằng co của nhiều yếu tố.

Đồng USD tăng 0,5% trong tháng 8, xu hướng tăng điểm kéo dài của chứng khoán Mỹ, và khả năng Fed sớm cắt giảm chương trình mua tài sản đã gây áp lực giảm lên giá vàng trong tháng qua. Ngược lại, làn sóng Covid do biến chủng Delta đặt ra rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu là một nhân tố hỗ trợ giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank nói với Reuters rằng trên phương diện kỹ thuật, giá vàng đang vấp phải kháng cự mạnh ở 1.830-1.835 USD/oz.

Trong nước sáng nay, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,7 triệu đồng/lượng (bán ra), bằng mức giá của sáng qua.

Giá nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý tiếp tục đi ngang ở mức 50,7 triệu đồng/lượng và 51,8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,7 triệu đồng/lượng và 57,4 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 7,4-7,7 triệu đồng/lượng.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.680 đồng và 22.880 đồng, bằng với mức giá của ngày hôm qua.