Giá vàng đợi “chất xúc tác”, USD tự do nhảy qua mốc 23.600 đồng

Giá vàng thế giới ít biến động khi mở cửa tuần giao dịch mới phiên sáng nay (25/1), nên giá vàng trong nước cũng chững theo. Giá USD tự do giữ đà tăng mạnh của tuần trước, vượt qua ngưỡng 23.600 đồng, trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại ổn định.

Lúc hơn 9h sáng, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,35 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,9 triệu đồng/lượng và 56,45 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần, giá vàng miếng bán ra hiện giảm 50.000 đồng/lượng tại DOJI nhưng tăng 50.000 đồng tại SJC. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn 4,6-4,7 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác đi ngang hoặc tăng nhẹ so với cuối tuần, tùy niêm yết của từng doanh nghiệp.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,6 triệu đồng/lượng và 55,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 54,69 triệu đồng/lượng và 55,34 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam giảm 0,5 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, còn 1.856 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 41,75 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong tuần trước, giá vàng miếng giảm 100.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng 1,4%. Chênh lệch giữa giá vàng miếng với giá vàng thế giới quy đổi nhờ đó được rút ngắn từ mức trên 5 triệu đồng/lượng.

Theo trang Kitco News, giá vàng thế giới mấy tuần gần đây giằng co trong một vùng biên độ khá rộng, từ 1.800-1.900 USD/oz, do vừa được hỗ trợ ở cản dưới lại vừa thiếu động lực để bứt phá khỏi cản trên.

"Giá vàng đang điều chỉnh, đang tìm kiếm một chất xúc tác nào đó để xác định rõ một xu hướng", Giám đốc phụ trách giao dịch toàn cầu của Kitco Metals, ông Peter Hug, nhận xét.

Tuy nhiên, kỳ vọng vào chủ trương chi tiêu mạnh của chính quyền ông Biden và chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là những nhân tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng trong dài hạn, cũng như hạn chế bớt áp lực giảm đối với giá kim loại quý này trong ngắn hạn.

Theo nhà môi giới Daniel Pavilonis thuộc RJO Futures, lạm phát có thể sẽ là nhân tố tiếp theo kích giá vàng đi lên một khi gói kích cầu của ông Biden thông qua. "Ở thời điểm hiện tại, giá vàng đang giằng co, nhưng lạm phát có thể đưa giá vàng bứt phá mạnh mẽ", ông nói.

Ông Hug vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, nhưng cho rằng giá vàng sẽ diễn biến theo kiểu bậc thang, với những đợt tăng rồi đi ngang nối tiếp nhau. "Nếu không giữ được mốc 1.825 USD/oz, giá vàng sẽ giảm về 1.800 USD/oz. Nhưng tuần tới, giá vàng có thể hướng tới vùng 1.872-1.900 USD/oz. Khi nào gói kích cầu được thông qua, giá có thể vượt 1.900 USD/oz", ông Hug nói về những mốc giá chủ chốt.

Sự kiện quan trọng nhất của tuần này là cuộc họp của Fed kết thúc vào ngày thứ Tư. Thị trường cũng sẽ chờ dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ quý 4/2020, dự kiến công bố vào ngày thứ Năm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay dao động quanh ngưỡng 90,2 điểm, không có nhiều thay đổi so với mức chốt của tuần trước. Từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng hơn 0,3%, sau khi giảm hơn 7% trong năm ngoái.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội lúc đầu giờ sáng phổ biến ở mức 23.590 đồng (mua vào) và 23.630 đồng (bán ra), tăng tương ứng 50 đồng và 40 đồng so với sáng thứ Bảy. Tuần trước, giá USD tự do tăng 150 đồng.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết đi ngang ở mức 22.985 đồng và 23.165 đồng của ngày thứ Sáu.