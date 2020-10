Giá vàng giảm thêm, USD tự do tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giảm sâu hơn dưới ngưỡng 1.900 USD/oz, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (30/10) vẫn bám mốc 56 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do tăng thêm, trong khi giá USD ngân hàng duy trì xu hướng ổn định.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,75 triệu đồng/lượng và 56,25 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại DOJI không thay đổi, còn giá tại SJC tăng 100.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng với giá vàng thế giới quy đổi đang bị kéo giãn do giá vàng miếng không phản ánh đầy đủ mức giảm của giá vàng thế giới trong 2 phiên trở lại đây. Sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 3,45-3,6 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác sáng nay giảm khoảng 100.000 đồng/lương.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 52,8 triệu đồng/lượng và bán ra là 53,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 53,29 triệu đồng/lượng và 53,89 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.876,8 USD/oz, tăng 8,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giảm 9,2 USD/oz, chốt ở 1.868,3 USD/oz.

Giá vàng quốc tế đang ở vùng thấp nhất 1 tháng do áp lực từ đồng USD mạnh lên và do Quốc hội Mỹ chưa thông qua được một gói kích cầu mới. Tuy nhiên, sự bất an của giới đầu tư trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ và mối lo về số ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở Mỹ và châu Âu đang là những nhân tố hỗ trợ giá vàng.

"Giá vàng đang đi xuống vì mối lo ngắn hạn về việc đến lúc nào thì gói kích cầu kinh tế được thông qua", ông Jeffrey Sica, nhà sáng lập của Circle Squared Alternative Investments, phát biểu. Ông Sica nói thêm rằng "đồng USD mạnh lên cũng đang ảnh hưởng bất lợi đến giá vàng".

Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10 nói rằng kế hoạch kích cầu kinh tế mới sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể được thông qua.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,7% trong phiên ngày thứ Năm, đạt mức cao nhất trong 2 tuần. Trong phiên châu Á sáng nay, chỉ số này tăng vượt mức 93,88 điểm, từ mức 93,46 điểm vào sáng qua.

"Giá vàng hiện đang ở mức mà mọi người có thể mua tích trữ, xét đến những bấp bênh xung quanh cuộc bầu cử, mối lo về sự phục hồi kinh tế và bệnh dịch. Xu hướng của giá vàng vẫn là tăng", ông Sica nói.

Hưởng ứng đà tăng của đồng USD trên thị trường quốc tế, giá USD tự do tiếp tục tăng sáng nay. Một số điểm giao dịch tại Hà Nội báo giá USD tự do ở mức 23.250 đồng (mua vào) và 23.285 đồng (bán ra), tăng 15 đồng so với sáng qua.

Như vậy, trong vòng 2 ngày, giá USD tự do tăng 50 đồng.

Giá USD niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank tiếp tục duy trì ở 23.090 đồng và 23.270 đồng, tương ứng giá mua và bán.