Giá vàng giữ đà tăng, USD tự do giảm sáng đầu tuần

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh sáng đầu tuần (16/11), duy trì xu thế hồi phục của những phiên gần đây, đưa giá vàng trong nước tăng theo. Giá USD giảm nhẹ trên thị trường tự do và giữ ổn định tại mọt số ngân hàng thương mại.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,98 triệu đồng/lượng và 56,48 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với sáng thứ Bảy, giá vàng miếng bán ra hiện tăng 50.000 đồng/lượng ở DOJI và tăng 80.000 đồng/lượng ở SJC.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng tăng nhẹ, dao động từ 54,4-54,7 triệu đồng/lượng tùy niêm yết của từng doanh nghiệp.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 53,98 triệu đồng/lượng và bán ra là 54,68 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá tương ứng là 53,7 triệu đồng/lượng và 54,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam tăng 6 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, đạt 1.896,2 USD/oz. Mức giá này tương đương gần 53,2 triệu đồng/lượng nếu tính theo giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng. Tuần trước, có lúc giá vàng miếng chênh giá thế giới gần 4 triệu đồng/lượng.

Theo tin từ Reuters, giá vàng quốc tế giữ đà tăng trong sáng đầu tuần là nhờ đồng USD xuống giá và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19 leo thang mạnh ở Mỹ và châu Âu.

Trong phiên sáng nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác có lúc giảm gần 0,2% so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, còn 92,58 điểm.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã vượt 11 triệu vào ngày 15/11, đánh dấu một cột mốc u ám nữa trong bối cảnh làn sóng thứ ba của chủng mới virus Corona ở nước này.

Đà tăng của giá vàng bị hạn chế phần nào bởi xu thế tăng điểm của chứng khoán toàn cầu những phiên gần đây, khi giới đầu tư đặt hy vọng vào khả năng sớm có vaccine phòng Covid-19. Hy vọng này dấy lên sau khi hãng dược phẩm Pfizer tuyên bố vaccine phòng Covid-19 của hãng cho thấy hiệu quả hơn 90% trong thử nghiệm lâm sàng.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn đang lạc quan về triển vọng giá vàng.

"Kinh tế thế giới sẽ tiếp tục suy yếu, sẽ phải mất nhiều thời gian để tiêm vaccine trên diện rộng, các chính phủ cần hành động quyết liệt bằng cách in thêm nhiều tiền trong những năm tới, và điều đó đồng nghĩa với môi trường tốt cho giá vàng. Chúng tôi vẫn giữ dự báo giá vàng đạt mốc 2.500 USD/oz vào cuối năm 2021", chiến lược gia Bart Melek của TD Securities phát biểu với trang Kitco News.

Ông Melek lạc quan về triển vọng giá vàng tuần này, khuyến nghị nhà đầu tư mua vào mỗi khi giá giảm bởi môi trường vĩ mô vẫn đang rất có lợi cho giá kim loại quý. Tuy nhiên, ông cũng nói nhà đầu tư nên kiên nhẫn. "Cho dù giá vàng có tuột mốc 1.850 USD/oz và giảm về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 1.825 USD/oz, chúng ta cũng nên chờ đợi và kiên nhẫn. Tới một thời điểm nào đó trong quý sau, giá vàng có thể vượt 2.000 USD, thậm chí lên cao hơn", ông nói.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giảm 0,42% khối lượng nắm giữ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, còn 1.234,32 tấn.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.190 đồng (mua vào) và 23.220 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với hôm thứ Bảy. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết vẫn đi ngang ở 23.090 đồng và 23.270 đồng, tương ứng giá mua và bán.