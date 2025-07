Giá vàng tái lập mốc quan trọng 3.300 USD/oz nhờ đồng USD xuống đáy 3 năm

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh trong phiên đêm qua và sáng nay (1/7), lấy lại mốc chủ chốt 3.300 USD/oz, nhờ đồng USD xuống giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang thận trọng trước khi lọt số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần này - những điểm dữ liệu có thể ảnh hưởng tới đường đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lúc 8h10 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 13 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ, tương đương tăng gần 0,4%, giao dịch ở mức 3.316,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 105,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.900 đồng (mua vào) và 26.290 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.

Chốt phiên ngày thứ Hai tại New York vào đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.303,6 USD/oz, tăng 28,8 USD/oz so với mức đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, tương đương tăng gần 0,9%.

Vàng đã tăng giá 5,5% trong quý 2 vừa qua và tăng hơn 26% trong nửa đầu năm, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro liên quan tới căng thẳng thương mại và địa chính trị trên toàn cầu tăng cao. Xu hướng mất giá của đồng USD cũng có đóng góp không nhỏ vào sự tăng giá này của vàng.

Phiên ngày thứ Hai, sự giảm giá của đồng USD là động lực chính để giá vàng bật tăng sau khi giảm gần 3% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

“Đồng USD yếu đi đã hỗ trợ cho giá vàng trong phiên này hôm nay. Tuy nhiên, vàng vẫn đang bị ghìm trong vùng giá đã duy trì từ giữa tháng 5 tới nay”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 96,88 điểm, giảm 0,4% so với mức đóng cửa của tuần trước. Trong đó, đồng USD giảm giá mạnh hơn so với đồng euro và đồng franc Thụy Sỹ, một phần do mối lo ngại của giới đầu tư về thâm hụt ngân sách gia tăng của Mỹ liên quan tới dự luật giảm thuế của Tổng thống Donald Trump.

Dự luật giảm thuế này đã vượt qua được một cuộc bỏ phiếu quan trọng ở Thượng viện vào tối hôm thứ Bảy vừa rồi. Nếu được Thượng viện chính thức thông qua, dự luật có thể sẽ tiếp tục đối mặt với sự bấp bênh lớn ở Hạ viện, nơi một số nghị sỹ Cộng hòa đã lên tiếng phản đối những thay đổi trong phiên bản mới nhất của dự luật.

Trong khi đó, những thông tin tích cực về thương mại đang khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu.

Tuần trước, Mỹ và Trung Quốc đã giải quyết được vấn đề xuất khẩu đất hiếm và nam châm, làm dấy lên hy vọng về những tiến bộ tiếp theo trong cuộc đàm phán thương mại cam go giữa hai siêu cường. Ngày Chủ nhật, Canada tuyên bố từ bỏ kế hoạch thu thuế dịch vụ kỹ thuật số - loại thuế chủ yếu nhằm vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ - nhằm nối lại đàm phán thương mại với Mỹ.

Ngoài ra, nhu cầu nắm giữ vàng như một “hầm trú ẩn” cũng yếu đi khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran tiếp tục duy trì. Thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tiếp lập kỷ lục trong phiên ngày thứ Sáu và thứ Hai, cũng khiến sức hấp dẫn của vàng giảm đi.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên giao dịch đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 952,5 tấn vàng.

Nhà đầu tư hiện đang chờ loạt báo cáo việc làm của Mỹ, gồm báo cáo về việc làm khu vực tư nhân tháng 6 của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP vào ngày thứ Tư và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đầu hàng tuần cùng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 đến từ Bộ Lao động vào ngày thứ Năm.

Loạt dữ liệu này được coi là chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế Mỹ và có thể ảnh hưởng tới đường đi lãi suất của Fed, từ đó tác động tới tỷ giá đồng USD và giá vàng. Nếu các số liệu tốt hơn kỳ vọng, Fed có thể tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất, và ngược lại, nếu các báo cáo đó xấu hơn dự báo, Fed có thể giảm lãi suất sớm hơn. Hiện tại, thị trường đang nghiêng về khả năng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 và có 2 đợt giảm trong cả năm nay, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

Sáng nay, đồng USD tiếp tục giảm giá, với Dollar Index có lúc giảm gần 0,2%, còn 96,7 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022.

Trong một báo cáo, ngân hàng Citi nhận định giá vàng sẽ tích lũy trong vùng 3.100-3.500 USD/oz trong quý 3 này, và mốc 3.500 USD/oz có thể đã là đỉnh của đợt tăng giá này.