Giá vàng miếng sụt nửa triệu đồng/lượng, USD tự do đi xuống

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (7/1) trượt dưới mốc 57 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do cũng quay đầu đi xuống, nhưng giữ mốc 23.400 đồng.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,4 triệu đồng/lượng và 56,9 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 500.000 đồng/lượng tại cả DOJI và SJC. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng bán lẻ đang cao hơn khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm 300.000-500.000 đồng/lượng, về quanh ngưỡng 56 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 52,5 triệu đồng/lượng và 52,9 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 53,33 triệu đồng/lượng và 56,03 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.917,8 USD/oz, giảm 1,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 53,55 triệu đồng/lượng.

Trong phiên ngày 6/1 tại Mỹ, giá vàng giảm 32,2 USD/oz, tương đương giảm 1,65%, còn 1.919,3 USD/oz.

Vàng sụt giá do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt mức 1% lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái. Vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ đều là những kênh đầu tư an toàn, nên khi trái phiếu mang lại lợi suất cao hơn, sức hấp dẫn của vàng sẽ giảm đi.

"Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng lên là một trở ngại đối với vàng", nhà quản lý quỹ Michael Armbruster thuộc Altavest nói với trang MarketWatch. "Nếu lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng, giá vàng có thể giảm sâu hơn".

Cuộc bầu cử phụ ngày 5/1 ở Georgia đã có kết quả, với chiến thắng thuộc về hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Với chiến thắng này, phe Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện từ tay Đảng Cộng hòa, theo đó nắm cả Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden chính thức nhậm chức. Với tương quan quyền lực này, ông Biden sẽ thúc đẩy dễ dàng hơn các chủ trương chính sách của ông, trong đó có mạnh tay kích cầu và đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Khả năng chính quyền sắp tới của Mỹ đẩy mạnh chi tiêu khiến giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đẩy lợi suất trái phiếu tăng. Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ tăng chi tiêu cũng làm gia tăng áp lực mất giá lên đồng USD, theo đó có lợi cho giá vàng. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, diễn biến lợi suất trái phiếu đang gây ảnh hưởng nhiều hơn đối với giá kim loại quý.

"Giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, ngay cả khi chỉ số Dollar Index suy yếu thêm", ông Armbruster nói.

Nhưng vị chuyên gia cũng cho rằng đến một thời điểm nào đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) "sẽ không thể lợi suất trái phiếu tăng thêm và sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát đường cong suất. Trong trường hợp đó, giá vàng sẽ hưởng lợi rất nhiều", ông nói.

Trong biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 công bố ngày 6/12, các quan chức Fed đồng thuận giữ lãi suất ở mức siêu thấp và tiếp tục mua tài sản. Chính sách này của Fed giúp giá vàng tăng mạnh trong năm 2020 và được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong năm nay.

Một số nhà phân tích cũng cho rằng phiên giảm này của giá vàng là do một bộ phận nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao nhất 2 tháng trong phiên ngày thứ Ba.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm đêm qua và sáng nay, về mức 89,4 điểm, gần mức thấp nhất 3 năm.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.370 đồng (mua vào) và 23.410 đồng (bán ra), giảm 20 đồng và 30 đồng so với sáng qua. Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 23.010 đồng và 23.190 đồng, không thay đổi so với hôm qua.